La saison NBA va commencer dans un peu plus d’un mois, les camps d’entraînement et la présaison approchent à grands pas, mais c’est toujours le calme plat autour du dossier Damian Lillard. Néanmoins, d’après certaines rumeurs, une équipe de la Conférence Est pourrait venir débloquer la situation, et on ne parle pas du Miami Heat…

Damian Lillard a demandé son transfert des Blazers au Heat au tout début de l’été. Depuis, pas grand-chose n’a bougé. Au 19 septembre 2023, Portland veut toujours dépouiller Miami dans le cadre du transfert de Dame, tandis que le boss du Heat Pat Riley se demande pourquoi il se coucherait devant la demande du manager Joe Cronin alors qu’aucune autre franchise ne semble menacer Miami sur ce dossier.

C’est précisément ici qu’intervient l’insider Marc J. Spears (ESPN/Andscape). Présent hier sur l’émission NBA Today, il indique qu’une équipe de la Conférence Est est à surveiller de près, sans pour autant la nommer.

“De ce que j’ai entendu récemment, les Blazers ont discuté avec plusieurs équipes. […] Mais qui va oser faire ce transfert ? Est-ce que Boston va oser ? J’entends également des rumeurs concernant une autre équipe de la Conférence Est, que je ne vais pas nommer.”

Visiblement, l’ami Spears aime bien nous teaser. Et cela nous renvoie à plusieurs questions qui sont centrales dans ce dossier : les Blazers sont-ils prêts à envoyer Lillard ailleurs qu’à Miami malgré sa préférence pour le Heat ? Une autre équipe que Miami est-elle prête à lâcher un gros package pour récupérer une star de 33 ans (à 45 millions de dollars l’année) qui ne veut pas forcément être là ? Joe Cronin fait-il croire volontairement qu’il existe des prétendants pour Lillard juste histoire de gagner du terrain dans les négociations avec Pat Riley ?

Tout cela reste assez flou à l’approche des camps d’entraînement. Mais si vous voulez spéculer sur cette équipe mystère de la Conférence Est qui pourrait vraiment s’incruster dans le dossier, faites vous plaisir hein. On sait que les Blazers cherchent du gros capital draft en échange de Lillard, ainsi qu’un jeune joueur au potentiel de All-Star (un package à la Kevin Durant en gros). On ne connaît pas beaucoup d’équipes qui peuvent répondre à une telle demande, mais Bobby Marks d’ESPN a quand même balancé quelques propositions de transfert, incluant notamment les Sixers et les Raptors.

What a Damian Lillard trade could look like for four NBA teams – ESPN #nbatwitter 👀 https://t.co/H4CDFIKqXO

— Jessie Jones (@jessiejones187) September 14, 2023

Parmi les autres rumeurs qu’on a pu entendre ces derniers jours, il y a celle balancée par l’insider Chris Mannix de Sports Illustrated, qui concerne cette fois-ci une équipe de la Conférence Ouest : le Thunder. Niveau capital draft, Oklahoma City peut proposer du lourd à Portland, ainsi qu’un ou plusieurs jeunes joueurs prometteurs. Mais est-ce que Sam Presti est prêt à bousculer son gros projet de reconstruction pour faire un run avec Lillard ? À l’heure actuelle, on a du mal à imaginer ce scénario.

Avec les camps d’entraînement qui approchent, les discussions entre les Blazers et le Heat – voire d’autres franchises – devraient devenir de plus en plus fréquentes. De quoi enfin mettre fin à la saga de l’été ? On l’espère, car ça commence à devenir long.

Source texte : ESPN / Sports Illustrated

Marc J. Spears with the latest on the Damian Lillard trade rumors 🗣pic.twitter.com/qr6ORf1jY8

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 18, 2023