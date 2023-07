Depuis la demande de transfert de Damian Lillard il y a deux semaines, les négociations entre Portland et le Miami Heat – seule destination envisagée par Dame – peinent à avancer. Mais quelques détails viennent d’être révélés sur la véritable contrepartie attendue par les Blazers. On fait le point.

On sait que les Blazers ne sont pas vraiment emballés par la contrepartie potentielle du Heat en vue d’un transfert de Damian Lillard. On sait aussi que le manager général Joe Cronin est prêt à prendre tout son temps pour obtenir ce qu’il recherche en échange de sa superstar. Mais justement, que recherche-t-il vraiment ? Une jeune star ? Le max de picks de draft ? Des joueurs prometteurs ? Tout ça à la fois ?

On a entendu pas mal de choses ces derniers temps concernant le dossier Dame, et on a enfin de vraies précisions sur le type de package qui pourrait permettre de débloquer la situation entre Portland et Miami.

"There is a framework with Miami where Portland could end up with three or four first round draft picks..

The question for Portland is that enough for Damian Lillard" ~ @ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/HEVYeJTbQX

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) July 10, 2023

En début de semaine, Shams Charania de The Athletic avait proposé une base de transfert pouvant potentiellement convaincre les Blazers dans leurs discussions avec Miami.

3 ou 4 choix de premier tour de draft

des contrats arrivant à expiration

des choix de second tour de draft et/ou des picks swaps et/ou des jeunes joueurs

Plus récemment, Aaron J. Fentress (The Oregonian) a donné sa version et elle ressemble pas mal à celle de Shams.

“Si les Blazers finissent par obtenir quatre choix de premier tour de draft, au moins un ou deux jeunes talents, avec des contrats pour équilibrer les salaires, ça devrait le faire.”

Le Heat a ce qu’il faut en matière de contrats (Duncan Robinson, Tyler Herro, Kyle Lowry et son contrat expirant à 30 millions de dollars) pour pouvoir monter ce transfert sur le plan purement financier. Miami possède aussi quelques jeunes joueurs pas inintéressants comme Nikola Jovic, Jaime Jaquez Jr. (qui ne peut néanmoins pas être tradé avant fin juillet), ou encore Haywood Highsmith dont le contrat a été tout récemment garanti par le Heat. Même Caleb Martin peut séduire Portland. Mais le vrai élément pouvant faire basculer les discussions concerne le capital draft envoyé aux Blazers.

Si l’on en croit nos deux insiders, Portland veut obtenir au minimum trois choix de premier tour de draft, et si possible plus. Aujourd’hui, le Heat ne peut proposer que deux picks de premier tour (2028, 2030). Insuffisant donc aux yeux des Blazers. Ainsi, la grande question est la suivante : comment la franchise de Miami peut-elle en choper un ou deux de plus ? D’abord en transférant Tyler Herro vers une autre franchise, potentiellement le Jazz. Si le boss du Heat Pat Riley y parvient, ça peut débloquer la situation. Mais dans le cas où les Blazers continuent d’être gourmands, il faudrait monter un transfert plus gros, avec plusieurs franchises, pour atteindre ces quatre choix de premier tour de draft.

For Damian Lillard and James Harden, the early July fireworks that came with their respective trade demands have been followed by a fizzle.

Where do things currently stand?@sam_amick shares what he’s hearing: https://t.co/AOEFgWD99s pic.twitter.com/69qBQxAc3a

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) July 13, 2023

Vous l’avez compris, les choses se précisent dans le dossier Damian Lillard, mais ce n’est pas pour autant qu’un deal est imminent. D’après les derniers bruits de couloir, les discussions entre les Blazers et le Heat ne sont pas très actives, et Joe Cronin continue d’évaluer l’ensemble du marché pour Lillard, bien en dehors des frontières de Miami.

Patience patience…

Sources texte : The Oregonian, The Athletic