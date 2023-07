Sweepé par les Nuggets en Finales de Conférence Ouest, le coach des Lakers Darvin Ham n’a pas apprécié de voir Michael Malone fanfaronner après sa victoire et son titre remporté quelques semaines plus tard. Et il l’a fait savoir en répondant de manière un peu virulente à l’entraîneur de Denver.

Vainqueurs du premier titre de leur histoire, les Nuggets n’ont pas manqué de célébrer leur exploit pendant plusieurs jours. Et durant la parade dans la ville de Denver, ils ont envoyé quelques petites piques aux Lakers après avoir infligé un 4-0 en Finales de Conférence aux Purple & Gold. Le journaliste Vic Lombardi s’est carrément enflammé en qualifiant Michael Malone de “papa des Lakers” lors de la parade. Son moment de gloire arrivé, le coach de Denver ne s’est pas privé de flex bien comme il faut.

"He came into this world as the son of a coach, but in these playoffs, he became the Lakers daddy!"

Vic Lombardi on Mike Malone 😅 pic.twitter.com/5MWfVRziFw

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 15, 2023

Interrogé à ce sujet par Chris Haynes et Marc Stein pendant son passage sur le #thisleague UNCUT Podcast, Darvin Ham n’a pas mâché ses mots :

“Oh wow. Tu vas parler de Money Mike ? Le papa des Lakers ? C’est comme ça qu’on l’appelle maintenant ? Le papa des Lakers ? Que Dieu bénisse son âme. Ce n’est pas fini.”

Ça semble plutôt clair, le coach des Lakers n’a pas apprécié les piques envoyées à son équipe… et LeBron James non plus d’ailleurs.

Après l’élimination de Los Angeles, le King avait laissé planer le doute sur la suite de sa carrière, probablement dans le but d’attirer l’attention des médias sur cette information plutôt que sur le sweep infligé par les Nuggets. Une stratégie qui avait plutôt bien fonctionné, et dont Michael Malone – frustré par la surmédiatisation des Lakers – n’avait pas hésité à se moquer quelques semaines plus tard en déclarant ironiquement qu’il songeait, lui aussi, à prendre sa retraite. LeBron avait aussitôt répondu sur son compte Instagram :

“Je suis en Europe depuis quelques semaines, je fais ma vie et j’entends que j’occupe encore votre esprit ? […] Profitez de votre lumière, mais n’oubliez pas que je suis le soleil.”

Probablement vexés par cette double humiliation, les Lakers semblent revanchards et prêts à en découdre au plus vite. Le début d’une belle rivalité au sein de la Conférence Ouest ?

La saison est finie depuis plusieurs semaines, mais les Lakers et les Nuggets continuent de se chamailler. On est déjà prêts à entourer la date du premier match entre ces deux équipes dès que le calendrier sera connu. Et pour une nouvelle série de Playoffs, on signe où ?

Source image : #thisleague UNCUT Podcast