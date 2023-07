Nouvelle nuit de Summer League à Vegas et on sera évidemment présent au poste pour l’occasion ! Qui sur les parquets ? Que mater en priorité ? On raconte tout ça dans la preview du jour.

# Le programme du jour

22h30 : Thunder – Wizards

23h : Sixers – Clippers

0h30 : Celtics – Knicks

1h : Mavericks – Pacers

2h30 : Heat – Nuggets

3h : Spurs – Pistons

4h30 : Jazz – Suns

5h : Grizzlies – Lakers

# L’affiche à ne pas manquer : Heat – Nuggets

Ouais, parce qu’il faut mettre un match ici. Les rookies les plus attendus sont tous désormais au repos, ne reste qu’à profiter… comme on veut, comme on peut. Et on choisit donc ce petit remake des Finales NBA. L’occasion de voir Nikola Jovic se frotter à Ismaël Kamagate, mais pas de voir un spectacle du niveau du mois de juin. Qui va gagner la revanche dont tout le monde se tabasse ?

# Mais aussi

Celtics – Knicks. Un duel épique, mais pas sûr que ce le soit autant en Summer League.

Sixers – Clippers. Paraît que le gagnant peut récupérer James Harden.

Ousmane Dieng face à Bilal Coulibaly, cocorico !

Source : ESPN