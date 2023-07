Ismaël Kamagate avec les Nuggets pour la Summer League

Les rosters pour la Summer League 2023 tombent au compte-goutte, et pour les Nuggets on sait depuis hier que le pivot français Ismaël Kamagate sera de la partie !

Kamagate, RS4 gris nardo, bien sûr qu’ils l’ont raté ? Ouais, mais ils ne le rateront peut-être pas tous les ans.

On a appris hier qu’Ousmane Dieng accompagnerait Chet Holmgren et les jeunes cracks du Thunder cet été, on surveillera Wemby et Sidy Cissoko avec les Spurs, Bilal Coulibaly à Washington ou Joel Ayayi et Rayan Rupert avec les Grizzlies et les Blazers, et du côté des Nuggets on aura donc un Français de plus ! En effet, Ismaël Kamagate, drafté par Denver en 2022, participera à la Summer League de Vegas avec la franchise championne NBA en titre :

The squad is headed to Vegas 🎰🏜️ pic.twitter.com/yyIqMW0Fu4

— Denver Nuggets (@nuggets) July 1, 2023



Après un an de formation supplémentaire du côté du Paris Basket et quelques passages intéressants en Équipe de France au cœur de l’hiver, le pivot reste évidemment dans les petits papiers de Mike Malone même si l’Olimpia Milan a depuis été mentionné comme destination possible la saison prochaine. Aux côtés de Payton Watson notamment, Kama aura en tout cas l’occasion de montrer encore un peu plus ce qu’il vaut cet été à Vegas !