Ça bouge à Houston depuis deux jours, et hier soir ce sont les Clippers qui en ont profité. L’interieur K.J. Martin prend la direction de Los Angeles, et en échange les Rockets récupèrent un porte clef Tchoupi et une boite d’allumettes. Houston, on a un deal.

Avec les arrivées de Jock Landale et Jeff Green (47 ans) puis les progressions attendues d’Alperen Sengun, Jabari Smith Jr. et Tari Eason, les Rockets devaient dégraisser leur raquette. Exit Usman Garuba, jamais dans son assiette depuis son arrivée, et exit donc K.J. Martin, fils de Kenyon Martin et auteur d’une bonne trentaine de posters depuis son arrivée en ville via la Draft 2020.

ESPN Sources: The Los Angeles Clippers are acquiring Houston Rockets forward K.J. Martin in a trade for two future second-round draft picks. pic.twitter.com/p5k1QG5stI

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023



12,7 points et 5,5 rebonds la saison passée, titulaire une bonne partie de la saison aux côtés de Sengun et Jabari sur le frontcourt, Kenyon Junior est connu pour être l’un des dunkeurs les plus efficaces et spectaculaires de NBA. Côté Clippers on peine à trouver de vrais intérieurs depuis quelques saisons, et si Ivica Zubac ne devrait pas faire de vieux os à L.A. on fait donc venir un gamin autrement plus skillé niveau détente que le grand et gros pivot croate.

Avec les Clippers KJ devrait s’éclater et profiter des caviars d’un Russell Westbrook signé hier soir au rabais, et à Houston on a donc décidé de tourner la page assez sèchement. On enchaine, et on verra dans quelques mois qui s’en sort le mieux dans cette affaire !