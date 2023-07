Les Spurs aussi participent à cette Free Agency 2023, même si les signatures de la franchise texane sont moins clinquantes. A San Antonio on fonctionne à l’affect, et après avoir prolongé Julian Champagnie, efficace en toute fin de saison, et Tre Jones, parfait dans son rôle, c’est au tour de Sandro Mamukelashvili de repartir pour un tour à SA.

Il avait enjaillé la ville pendant quelques semaines en toute fin de saison dernière (arrivé à la deadline de février, il avait tourné avec les Spurs à quasiment 11 points de moyenne) et il a donc logiquement été prolongé pour quelques mois de plus. Welcome back Mamu, et avec Wemby à tes côtés on connait un floqueur de maillots qui va passer des sacrées journées de travail.

Mamouuuuuuu is back ! Les Spurs le gardent ! https://t.co/C5eXhz09Nk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2023



Depuis quelques années, Sandro étonne chaque été avec sa sélection (la Géorgie), il étonne en Summer League et/ou en pré-saison, mais à Milwaukee il n’avait jusque-là pas réussi à percer et fréquentait davantage la G League que la NBA. Rien contre le Wisconsin Herd hein, mais en février dernier les Spurs sont donc venus le libérer de ses chaines et après s’être éclaté deux mois au Texas voilà que le bail repart pour un an, belle nouvelle pour tout le monde, notamment pour un public qui avait adoré voir la débauche d’énergie quotidienne du garçon, malgré une fin de saison sans aucun objectif sportif si ce n’est de perdre des matchs.

Avec ces trois signatures (Champagnie, Mamu et Tre Jones), les deux rookies français et l’arrivée de Lamar Stevens et Cedi Osman dans le cadre du trade de Max Strus, les Spurs s’assurent d’avoir une belle bande de role players autour de leurs jeunes cracks (Vassell, Johnson, Sochan, Wemby…). Ça brille pas de mille feux mais c’est sérieux, bref… c’est les Spurs !