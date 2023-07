Arrivée de Max Strus pour un salaire conséquent, départ de Cedi Osman et Lamar Stevens aux Spurs, et donc signatures de deux remplaçants tout à fait honnêtes : Damian Jones et Ty Jerome. Petit à petit, Cleveland fait sa Free Agency !

Ty Jerome ? Honnête remplaçant au poste 2, fort d’une expérience de quatre saisons en NBA et de quelques passages dans la machine à bigoudis de sa coiffeuse favorite. L’ancien du Thunder, des Suns et des Warriors passe à l’Est et ne devrait pas jouer plus de 10 minutes par match, parait-il que la ligne arrière des Cavs est déjà bien bouchée niveau talent. Par un certain Donovan Mitchell d’ailleurs, qui n’a pas manqué de se remémorer un souvenir commun avec son nouveau (et donc ex) coéquipier.

Just like old times @tyjerome_ 😂😂 https://t.co/2os6n7lrwZ pic.twitter.com/rTvyie0UlA

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) July 2, 2023



Damian Jones ? Disons que lorsqu’on a vu “Damian” et “trade” dans la même phrase notre cœur a fait un bond, puis on s’est dit qu’on s’en foutaient en fait un peu. Double champion NBA avec les Warriors, Damian Jones a la réputation d’être un remplaçant honnête, un volleyeur sympa, et c’est donc via un trade en provenance du Jazz qu’il débarque dans l’Ohio pour backer (dans un premier temps ?) Jarrett Allen.

Damian Jones a fêté ses 28 ans hier et il va donc connaître sa 7ème équipe NBA en… 8 saisons.

Deux fois champions avec les Warriors, il arrive dans l’Ohio pour jouer les doublures de Jarrett Allen, sans doute avant qu’Isaiah Mobley ne le double dans la hiérarchie.

Welcome! pic.twitter.com/tpy5VGhgaB

— Cavs France (@CavsFRA) July 1, 2023



Deux petits moves de pas grand chose, et deux joueurs qui seront donc aux premières loges pour voir Max Strus envoyer des grands 4/13 du parking toute la saison, le tout sans avoir besoin de payer leur place. Elle est pas belle la vie ?