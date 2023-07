Tiens, un nom que les moins de vingt ans ne peuvent connaitre. Retour dans le game de… Dante Exum, neuf ans après sa draft et trois ans après avoir quitté la NBA par la petite porte. Au pire ? Les Mavs ne seront pas déçus, c’est le principe d’un tel pari.

Petit contrat d’un an, probablement au salaire minimum, et qui vivra verra.

Dante Exum est donc de retour en NBA, après avoir – enfin – profité un peu de la vie en Europe. Barcelone, Partizan, deux saisons en EuroLeague (13,3 points de moyenne cette saison) et la joie de jouer retrouvée, la capacité de jouer, tout simplement, lui qui a connu une première partie de carrière tristement minée par les blessures.

Drafté par le Jazz avec le 5ème pick en 2014 et fort de capacités athlétiques et défensives elite, le meneur australien a ensuite enchainé les bobos, parfois connu des saisons blanches, jusqu’à lâcher l’affaire il y a trois ans après un dernier test non concluant à Cleveland. Depuis ? Le gamin s’est refait la cerise en Europe, et il a même combattu Teddy Riner en avril dernier :

Former Boston Celtic Guerschon Yabusele slams Dante Exum to the ground during a brawl between Real Madrid and Partizan!

(Via @BasketNews_com) pic.twitter.com/5OVxoFUoRy

— Ballislife.com (@Ballislife) April 27, 2023



Blague à part c’est une nouvelle assez lambda pour les Mavs, qui tentent ici un coup, mais une très belle nouvelle pour Exum, qui n’a que 27 ans et encore tout le temps d’avoir un apport raccord avec son talent. Au relais de Luka Doncic, Kyrie Irving, Josh Green et Seth Curry les minutes seront rares, mais il faudra saisir la main tendue, en espérant que, cette fois-ci, le corps ne lâche pas ce pauvre Dante.