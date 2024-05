Frank Vogel à peine dégagé de son poste de coach des Suns… que son remplaçant semble tout désigné. Tout va trop vite, et pour remplacer le désormais ancien boss (non) de Phoenix, c’est le nom de Mike Budenholzer qui est très vite ressorti. Une question d’heures ?

30 millions sur cinq ans, 49 victoires et 5 défaites, une rouste reçue par les Wolves, une lettre de licenciement. Voilà à quelques briques de Bradley Beal près le bilan dde Frank Vogel à la tête des Suns. Lui qui avait porté les Pacers de jeune Paul George tout en haut de l’Est en son temps avant de glaner une bague avec les Lakers… n’aura donc tenu que quelques mois en Arizona. Et comme souvent, l’annonce d’un départ a précipité celle d’une potentielle arrivée :

Phœnix n’aura donné qu’un an à Frank Vogel, et il finit comme bouc émissaire d’une saison déprimante.

Il fallait une cible, la franchise a choisi son coach.

Apparemment, Mike Budenholzer ferait partie des profils prioritaires de recherche pour le futur poste.

On conseille à Vogel de ne pas sortir en boîte dès ce week-end, car il pourrait bien y croiser son ex – déjà – bien accompagné, l’un des sentiments post-rupture les plus durs à avaler. Le pire dans tout ça ? Ce potentiel nouveau mec des Suns est un crack.

Cinq saisons avec Milwaukee, trois au dessus des 70% de victoires et évidemment ce titre en 2021 gagné face aux… Suns. Rajoutez à cela la belle histoire avec les Hawks en début de décennie 2010 et une formation estampillée Gregg Popovich et vous obtenez l’un des profils/CV les plus propres du circuit. Libre depuis un an après avoir été remercié poliment par les Bucks, Mike Budenholzer a probablement 4 000 propales sur son bureau, mais un futur à Phoenix se serait donc positionné en tant que favori selon les principaux insiders.

A surveiller dans les prochaines heures car l’info semble si chaude qu’une officialisation pourrait tomber assez vite, mais on aurait donc l’un des meilleurs coachs de sa génération associé à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, et on ne parle toujours pas de Bradley Beal. Forcément une bonne chose pour les Suns ? A voir, mais ce sera – déjà – forcément mieux que cette saison.