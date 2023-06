Frank Vogel devient le nouveau coach des Phoenix Suns !

Après les arrivées de Monty Williams à Detroit et de Nick Nurse à Philadelphie cette semaine, c’est Phoenix qui vient de se positionner sur l’identité de son nouvel entraîneur. Que les fans des Suns se rassurent, ce ne sera pas Doc Rivers, mais Frank Vogel.

Revoilà Franky !

Quasiment trois semaines après avoir dégagé Monty Williams du banc, les Suns ont donc décidé de miser sur Vogel, ce dernier retrouvant un poste de coach un an après la fin de son aventure chez les Lakers. La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic.

LETS GOOOO FRANK VOGEL IS BACK !! NOUVEAU COACH DES SUNS ! https://t.co/ZAXekocYPA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 2, 2023

On partirait sur un deal à long terme de 31 millions de dollars sur 5 ans, preuve que les Cactus croient vraiment en sa capacité à emmener l’équipe au sommet. C’est en tout cas sur ça que Franky sera jugé, lui qui a déjà remporté un titre avec les Lakers de LeBron James et Anthony Davis dans la bulle d’Orlando en 2020. Avec désormais Devin Booker et Kevin Durant sous ses ordres, Vogel devra trouver la bonne formule pour maximiser une équipe de Phoenix tombée au second tour des Playoffs cette année, et plombée par un manque assez criant de profondeur.

Ce sera la quatrième équipe de Frank Vogel, lui qui a commencé sa carrière de coach du côté d’Indiana avec qui il a participé notamment à deux Finales de Conférence Est entre 2011 et 2016, sous l’impulsion d’un jeune Paul George et d’une défense redoutable. Frank est ensuite passé par Orlando (2016-18) et donc les Lakers (2019-22).

Frank Vogel, champion NBA avec les Lakers en 2020 dans la bulle, de retour sur un banc NBA !

L’absence aura été de courte durée, le challenge par contre lui est de taille : mener ces Suns jusqu’au titre, avec plusieurs changements à prévoir cet été dans l’effectif !

Au boulot !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 2, 2023

L’expérience de Vogel et sa bague remportée en 2020 ont sans doute fait la différence en sa faveur, les Suns le privilégiant à des assistants coachs comme Jordi Fernandez (Kings) et Kevin Young (Suns). Avec le départ de Nick Nurse – autre candidat – vers Philadelphie il y a quelques jours et la décision de Doc Rivers de retirer sa candidature, Vogel est naturellement devenu l’homme de la situation aux yeux du nouveau propriétaire Mat Ishbia.

À Franky de prouver que la bonne décision a été prise.

__________

Source texte : The Athletic