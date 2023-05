Officiel : Nick Nurse est le nouveau coach des Sixers !

Et voilà la petite bombe du lundi soir : Nick Nurse est officiellement le nouveau coach des Sixers ! Il fait suite à Doc Rivers, qui n’a pas réussi a atteindre les objectifs de titre NBA fixés par la franchise. Une nouvelle page du projet sportif s’ouvre, avec l’ancien entraîneur des Raptors aux manettes. Il aura sous ses ordres le MVP de la saison, Joel Embiid.

Wow ! Voilà une place de moins disponible sur le marché, les Sixers ont en effet trouvé chaussure à leur pied. Le nouveau tacticien de la cité de l’Amour s’appelle Nick Nurse, et possède un sacré CV : champion NBA 2019 avec les Raptors, et Coach de l’année en 2020. Une vraie expérience donc, qui doit aider les Sixers à passer ce plafond de verre que sont les demi-finales de la Conférence Est pour enfin aller chercher le titre, objectif non-atteint depuis plusieurs années. Adrian Wojnarowski rapporte que Nurse a hésité avec les Suns, mais que son envie de coacher Joel Embiid a finalement eu raison du projet de Phoenix.

Il fait suite à Doc Rivers, largement décrié pour sa mauvaise gestion tactique face aux Celtics lors des Playoffs de cette saison. S’il avait assuré qu’il pensait rester, le Doc fait donc place à Nurse. Petite blague de couloir d’hôpital, il paraît. Plus sérieusement, les premiers pas de Nick seront analysés avec beaucoup d’attention, car à l’instar de Rivers, il a lui aussi été renvoyé par sa franchise il y a quelques semaines. En cause ? Une mauvaise gestion de son groupe, et sans doute aussi la fin d’un cycle en termes de plan de jeu.

Parlons en justement, de sa gestion de groupe, puisqu’il sera attendu au tournant là-dessus. Cette saison, les Raptors ont souvent eu l’habitude de compter sur des rotations raccourcies et des temps de jeu monstres pour les titulaires. Est-ce que cela marchera avec un cas comme Joel Embiid, ultra performant mais souvent sujet aux pépins physiques ? La réponse est non. Il conviendra donc pour Nurse de trouver le juste milieu pour que sa star soit au point optimal de performance.

Est-ce que Nick Nurse est une upgrade par rapport à Doc Rivers ? Oui.

Est-ce que Nick Nurse a déjà montré avec Kawhi à Toronto qu’il savait ménager ses stars ? Oui.

Est-ce que c’est rassurant pour autant concernant la gestion d’Embiid par un Nick Nurse très Thibodien ? Nope.

Pour autant, ce recrutement est aussi un gage pour les Sixers de retrouver un jeu propre tactiquement, là où Doc Rivers avait pour fâcheuse habitude de ne pas s’adapter en temps et en heure à l’adversaire. Deuxième bon point : la gestion des stars. En 2019, Kawhi Leonard avait pu dérouler son meilleur basket grâce à une gestion remarquable du double N. Ce recrutement pourrait donc être un facteur qui jouera de manière importante dans la décision de James Harden cet été, lui qui a été récemment lié à plusieurs rumeurs du côté de Houston.

Le ton est donc donné : un entraîneur qui a déjà été au bout, qui sait gérer son groupe. Voilà ce qu’il manquait sans doute aux Sixers. Ils ont désormais tout sur le papier, ne reste plus qu’à donner encore plus sur le terrain pour connaître la joie éternelle l’an prochain.

Source : Adrian Wojnarowski