Peut-on décemment rêver mieux qu’un Game 7 pour terminer une semaine ? Peut-on décemment espérer meilleure vie que ce genre de match de zinzin lors du Jour du Seigneur à une heure tout à fait respectable ? Non, et non. Messieurs dames aimez la vie, et rendez-vous demain.

On attendait l’issue des matchs de la nuit passée pour savoir à quelle sauce on serait mangé demain, et ce sera donc une sauce bostono-philienne. En effet, et pour le seul match de la soirée (la Finale de Conf entre les Lakers et les Nuggets commencera mardi soir en sortie de Lottery), les Celtics recevront les Sixers pour un Game 7 de demi-finale de Conférence qui fait chaud à la caboche rien que d’y penser. Tiens, pour ceux qui hésiteraient, on vous cale ici les principales raisons de ne pas regarder la télé demain et de vous concentrer sur le PC et la disasterclass à venir de Doc Rivers :

La match-up entre les Sixers et les Celtics est la plus acharnée de l’histoire. C’est la 22ème fois que les deux franchises s’affrontent en Playoffs.

Sur TF1, Isabelle et Jean-Yves vont finir ensemble à la fin du film du soir.

Le MVP Joel Embiid va jouer le match le plus important de sa carrière.

Sur M6 on voudra vous faire croire que vous pouvez tout vous acheter sans vous ruiner. Et c’est faux.

Boston va tenter de rejoindre Miami en finale de conférence pour la deuxième saison de suite, pour la troisième fois en quatre ans. Inséparables.

On vous parlera plus précisément de tout ça demain dans une preview un peu plus complète mais sachez d’ores et déjà que votre dimanche soir est désormais booké. Il devra se faire entre l’écran et vous, avec, si possible, intervention divine d’un saucisson et d’un paquet de chip’s.