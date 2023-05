Que ce soit sur les parquets ou en dehors, Dennis Rodman était un personnage à part entière dans les années 80 à 90 et il est toujours aussi déjanté aujourd’hui. Un grand nombre de frasques sont à mettre à l’actif du Worm, dont cette fameuse histoire de la… robe de mariée.

Coupes de cheveux colorées, piercings et tatouages en abondance, virée à Las Vegas en pleine saison régulière, amitié rocambolesque avec le chef d’état de la Corée du Nord Kim Jong II, émissions de télé-réalité, mariages très courts et aventures avec des personnalités célèbres… La liste est très longue et non exhaustive. Mais ce n’est pas de ça dont nous allons parler aujourd’hui concernant le quintuple champion NBA (deux fois avec les Pistons en 1989 et 1990, et trois fois avec les Bulls en 1996, 1997 et 1998). Aujourd’hui, nous allons raconter le jour où Dennis Rodman s’est pointé à une séance de dédicaces… en robe de mariée, pour son autobiographie “Bad as I wanna be”, en français “Plus méchant, tu meurs”, parue en 1996. Il avait annoncé au préalable qu’il souhaitait se ranger et se marier.

In 1996 Dennis Rodman famously announced he was marrying himself. He was paid $10m by the wedding dress designer for the stunt! #nba #TheLastDance #ChicagoBulls pic.twitter.com/pL0khN49Q4 — sportsammo (@SportsAmmo) April 28, 2020

Un beau jour de 1996, alors que la dynastie des Bulls bat son plein, Rodman se rend dans un Barnes & Noble (une librairie américaine) à New York pour y faire signer son récent ouvrage. Mais le Ver a pris soin de s’y rendre vêtu d’une robe de mariée et tracté par un carrosse, on comprend mieux tout d’un coup. Une idée qu’il a tiré d’un certain Howard Stern qui a fait la même chose pour la parution de l’un de ses livres. Dennis Rodman a ensuite annoncé être bisexuel et vouloir “se marier avec lui-même”. Son orientation sexuelle qu’il qualifie de “libre” prend d’ailleurs une certaine place dans cette autobiographie, alors qu’à l’époque ce sujet est encore plus tabou qu’aujourd’hui. Par le passé, le DPOY 1990 et 1991 s’est marié 3 fois. La première fois en 92 avec Annie Bakes, avec qui il a un enfant, la deuxième fois en 1998 avec la star Carmen Electra, et la troisième fois avec Michelle Moyer, avec qui il a eu deux enfants en 2003. Il a également eu une liaison avec Madonna. Cet aspect de la vie de Dennis Rodman a toujours été débridé et il l’assume entièrement.

Pour anecdote, Rodman a touché 10 millions de dollars de la part du designer de la robe (qui a été fabriquée en France) pour l’étrenner sur la 5ème Avenue de la Big Apple. De plus, c’est une façon pour le joueur d’extérioriser une facette de sa personnalité, dont il a peut-être manqué dans sa jeunesse, lorsque l’on sait que sa mère l’a mis à la porte à 18 ans, ayant même changé les serrures pour être sûre que l’enfant terrible ne revienne pas. Dennis Rodman a également contribué à démocratiser le fait de s’assumer comme on est, et de ne pas se soucier du regard des autres. Le rappeur Lil Nas X a très probablement pu compter sur “Rodzilla” pour s’affirmer de la même manière, lui qui est également apparu dans une robe de mariée sur Twitter.

Lil Nas X – THATS WHAT I WANT https://t.co/wbiFOT7595 pic.twitter.com/9N3bjHBPy7 — pussy (@LilNasX) September 18, 2021

Dennis Rodman inspire au-delà du basket et même plus globalement dans la culture. Lui qui est bien plus qu’un simple basketteur retraité, il est un véritable personnage de la culture populaire, quasiment une rockstar. Le fait de faire la promotion de son bouquin en robe de mariée a beaucoup fait réagir, et c’était probablement son but. En s’assumant ainsi, il est un précurseur pour chaque personne… qui se fout de l’avis des autres.

