Draymond Green : “Je veux rester un Warrior pour le reste de ma vie”

Après l’élimination prématurée de Golden State face aux Lakers cette nuit, beaucoup de questions se posent concernant l’avenir de la dynastie Warriors. Parmi elles, l’avenir de Draymond Green. Mais la grande bouche des Dubs a rassuré les fans des Dubs en conférence de presse.

Draymond Green portera-t-il encore le maillot des Warriors la saison prochaine ?

La question est légitime quand on sait que Draymond possède une player option pour cet été, option qui peut lui permettre d’aller tester le marché. Elle est d’autant plus légitime que Green devrait être convoité par pas mal d’équipes s’il décide effectivement d’être agent libre. Et bien évidemment, personne n’a oublié l’épisode de la droite sur Jordan Poole en début de saison, qui a initialement fragilisé la place de Dray au sein de l’équipe et booster les spéculations concernant son avenir dans la Baie.

Alors forcément, en conférence de presse suite à l’élimination des Warriors cette nuit, le dossier est arrivé sur la table. Et Draymond Green a partagé ses intentions.

“Concernant mon contrat, bien sûr j’ai une player option, tout le monde le sait. Comme je vous le dis depuis trois ans, je veux rester un Warrior pour le reste de ma vie. Je veux me retirer aux côtés des mêmes gars avec lesquels je suis arrivé.”

Cette déclaration va dans le sens des derniers bruits de couloir partagés par certains insiders NBA, comme Marc Stein et Zach Lowe (ESPN), qui ont déclaré qu’il y avait de bonnes chances que le trio magique Stephen Curry – Klay Thompson – Draymond Green soit de retour sous le même maillot la saison prochaine. Reste à voir si ça sera à travers un nouveau contrat pour Dray ou sa player option à 27,5 millions de dollars, Golden State possédant déjà une énorme masse salariale avec les récentes extensions de Jordan Poole et Andrew Wiggins.

“I want to be a Warrior for the rest of my life.” – Draymond pic.twitter.com/tmaSocYqYo — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 13, 2023

L’avenir de Draymond Green n’est pas le seul gros dossier qui caractérisera l’intersaison des Warriors. Il y a également celui de Bob Myers, architecte de la dynastie, qui arrive en fin de contrat et dont le futur dans la Baie de San Francisco reste flou pour le moment. Un départ de Myers serait clairement un coup dur pour Golden State, et peut-être le premier domino d’une dynastie en fin de vie.

À tout ça, il faut ajouter de potentielles discussions autour d’une prolongation de Klay Thompson, l’avenir de Jonathan Kuminga (quasiment pas utilisé en Playoffs) mais aussi celui de Jordan Poole (horrible en Playoffs) et Donte DiVincenzo (player option, potentiel agent libre), sans oublier Steve Kerr qui va arriver en dernière année de contrat la saison prochaine.

Vous l’avez compris, l’intersaison s’annonce chargée et potentiellement mouvementée chez les Warriors. Encore plus avec l’arrivée du nouveau CBA qui doit démarrer en 2023-24 et l’addition de plus en plus salée que devront payer les Dubs à cause de la luxury tax. Sachant tout ça, la franchise californienne peut-elle rebondir ? Ou est-ce le début de la fin ?

Source texte : conférence de presse