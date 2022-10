Après la grosse soirée d’hier, on enchaîne ce samedi avec sept matchs supplémentaires, dont quelques grosses affiches à l’Est. Non, on ne parle pas du Nets – Pacers, mais bien de la double confrontation entre les Bucks – Hawks et Bulls – Sixers.

# LE PROGRAMME

0h : Kings – Heat

# À NE PAS MANQUER

Il n’y a pas si longtemps, les Bucks et les Hawks se disputaient la suprématie de la Conférence Est. Mais si, rappelez-vous l’été 2021, quand Milwaukee et Atlanta se rencontraient pour une place en Finales NBA. Cela paraît loin, surtout avec la saison claquée de la bande à Trae Young l’an dernier, mais aujourd’hui on a une nouvelle fois les deux meilleures équipes de l’Est – en tout cas au bilan – qui se croisent. Portés par un Giannis Antetokounmpo absolument monumental (34 points, 13 rebonds, 6 passes de moyenne à 63% au tir) depuis le début de la saison, les Bucks ont remporté quatre matchs sur quatre malgré plusieurs absences (Khris Middleton et Pat Connaughton notamment). Côté Faucons, quatre victoires également au compteur mais aussi une défaite. Ice Trae et ses copains ont beaucoup bénéficié d’un calendrier hyper easy (deux victoires contre Detroit, une contre Orlando et une face à Houston), alors ce match contre les champions 2021 tombe bien car ça leur permettra de montrer à toute la NBA qu’ils sont à nouveau capables de rivaliser avec les meilleurs.

Toujours à l’Est, on aura aussi un Bulls – Sixers qui peut être assez sympathique, à condition que les grands noms soient sur le parquet. Hier, Zach LaVine et Joel Embiid n’ont pas participé au match de leur équipe respective pour divers bobos, on espère qu’ils seront là cette nuit. Chicago voudra rebondir après sa défaite chez les Spurs, tandis que Philadelphie aura à cœur de réaliser sa première série de victoires de la saison suite à son succès convaincant chez les Raptors vendredi. Principal homme à surveiller : Tyrese Maxey, qui a profité de l’absence de Jojo pour lâcher 44 pions sur la tronche des Dinos, dont 27 rien qu’en première mi-temps à… 7/7 à 3-points. Bref le gamin a la fièvre, et il pourrait bien enchaîner ce samedi soir.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Kings n’ont toujours pas gagné un match cette saison. Pas sûr que Miami soit la meilleure équipe pour débloquer le compteur.

Steph Curry rend visite à sa Caroline chérie. Attention à l’explosion.

Nets – Pacers, deux des quatre pires défenses NBA, pour la TTFL c’est parfait.

Luka Doncic arrivera-t-il à marquer autant de points que le Thunder cette nuit ? Suspense.

Jazz – Grizzlies, franchement ça peut être fun. Et pas que parce qu’il y a Ja Morant, d’autant plus qu’il pourrait ne pas jouer (malade).

Sept matchs au programme, quelques belles affiches, et toutes les horloges de la maison à régler à 3h du matin, voilà autant de raisons pour se lever cette nuit.