Nick Nurse veut faire passer un cap aux Sixers en Playoffs

Tout juste engagé par les Sixers, Nick Nurse a été présenté hier à la presse. Entre langue de bois habituelle dans ces situations et remerciements à Toronto, Nurse a surtout rappelé une chose : il est à Philadelphie pour faire passer un cap à la franchise. Ce cap a un nom et terrifie toute la Pennsylvanie : les demi-finales de Conférence.

Philly et le deuxième tour des Playoffs c’est un running gag depuis maintenant six ans et les journalistes présents pour la présentation de Nick Nurse n’ont pas manqué de le lui rappeler. Le nouveau coach de la franchise a bien indiqué que c’était sa priorité – s’il avait besoin de le préciser – et en a profité pour faire un parallèle avec sa période à Toronto.

“Vous m’avez déjà mentionné le second tour deux fois, et nous allons nous y attaquer de front. […] C’était pareil à Toronto. Nous n’avions pas si bien joué […] et la réalité c’est que c’était vrai.” – Nick Nurse à propos du second tour de Playoffs et de Toronto

Comme il le dit lui-même, Nick Nurse a déjà eu ce souci de plafond avec les Raptors lorsqu’il était assistant coach. Bien aidé par Kawhi Leonard lors de sa première saison sur le banc, le Coach de l’Année 2020 a réussi à faire de ses Raptors une équipe qui gagne et a d’ailleurs été l’un des nombreux bourreaux de Phila au second tour. C’était en 2019, année du sacre canadien et année du “shoot de Kawhi” dont Joel Embiid fait encore des cauchemars. Cauchemars qu’il va vite devoir oublier car c’est précisément ce sur quoi insiste Nurse. La seule chose qui compte est la saison à venir, peu importe l’ampleur des échecs précédents. Se remettre en question, oui. Se lamenter sur son sort, non.

“Selon moi, lorsque nous aurons l’occasion de commencer et de rentrer un peu plus en profondeur, ce sera uniquement axé sur ce que l’on essaie de faire dans le futur. […] La saison prochaine, tout ce qu’il s’est passé dans les je ne sais combien de dernières années n’aura pas d’importance.” – Nick Nurse

Longtemps adversaire des Sixers sur le terrain, le double N connaît parfaitement les faiblesses de sa nouvelle maison, et a taffé pendant des heures pour en ralentir les forces majeures. Sa mission est simple, briser le plafond de verre de son équipe, en particulier celui de ses cadres. Monstrueux tout au long de la saison régulière, Joel Embiid et James Harden ont clairement marqué le pas en postseason, et ce n’est pas la première fois. En plus de ses qualités de coach, Nurse va devoir user d’habiles méthodes managériales pour remettre en confiance deux joueurs qui deviennent facilement des punchlines à partir d’avril, et dont l’avenir à Philly n’est même pas certain en ce qui concerne The Beard.

Alors qu’il ne compte pas activer sa player option, le combo guard des 76ers est lié depuis plusieurs mois à son ancien amour… les Rockets. Un choix peut-être bancal, mais un choix qui a pris du poids ces derniers mois. Alors Nick l’Infirmier doit trouver le moyen de le convaincre de rester. Son moyen de persuasion ? La gagne. Le Nick Nurse est certain de pouvoir jouer le titre avec ce roster, et tout aussi sûr que c’est le levier qui fera rester Harden. Pour ça, il faut s’assurer que tout le monde tirera dans le même sens.

Fin politicien, l’ex-coach de Toronto en a donc profité pour saucer tout le monde. James Harden, mais aussi Joel Embiid et Tyrese Maxey, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Si on ne doute absolument pas de sa sincérité, Nurse a connu dans le Canada plusieurs antécédents avec son nouveau franchise player. En bord de terrain ou via la presse, JoJo et son nouveau coach ont déjà partagé quelques amabilités. Rien de bien méchant dans la jungle NBA mais tout de même quelques points à mettre au clair entre quatre yeux. Pas de quoi inquiéter le nouveau shérif en ville.

“Le reste, alors qu’il parle de ses brouilles avec Embiid, c’est un peu amusant pour moi. Je comprends qu’il y ait eu des échanges et autres choses […] mais quand vous êtes là et que vous êtes dans le feu de la compétition, je ne m’en rappelle même pas.” – Nick Nurse

Doc Rivers parti, les chokes c’est terminé ? Ce n’est sûrement pas aussi simple mais Nick Nurse connaît la voie de la victoire et a habilement brossé ses stars dans le sens du poil. Rien de plus logique à ce stade, mais c’est une première étape pour se les mettre dans la poche.

