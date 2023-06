Monaco prêt à offrir le pactole à Nikola Mirotic pour le recruter ?

N’ayant pas laissé un grand souvenir en NBA (à part à Bobby Portis) mais grand nom du basket européen, Nikola Mirotic est en partance de Barcelone. Et visiblement, Monaco serait en course pour essayer de recruter la star du Barça. Une offre aurait déjà été faite.

Avec son salaire avoisinant les 5 millions d’euros par an (record en Europe), Nikola Mirotic devient un peu trop cher pour le club catalan, obligé de réduire ses dépenses pour faire face à des problèmes financiers. Cela ouvre donc la porte à un départ malgré un contrat qui doit durer jusqu’en 2025. Et Monaco semble vouloir s’engouffrer dans la brèche pour récupérer l’ailier-fort de 32 ans, nommé MVP de l’EuroLeague la saison dernière.

AS Monaco has made a big offer to Nikola Mirotic. According to Giannis Pallas from @SportalgrG

— Luca D’Alessandro (@DAlessandro_LU) June 1, 2023

Selon l’insider Luca D’Alessandro, qui rebondit sur une source grecque, Monaco a effectivement fait une “grosse offre” afin de le convaincre de rejoindre le Rocher. On imagine que d’autres clubs européens ayant un budget important vont se positionner sur le dossier, mais l’ASM possède également des arguments sportifs en plus des arguments financiers, le club de la Principauté terminant troisième de l’EuroLeague cette saison devant… Barcelone.

On va suivre tout ça de près car une arrivée de Nikola Mirotic permettrait à ce dernier de fouler les parquets de notre Betclic ELITE. À moins que Monaco ne décide d’aligner une équipe B dans le Championnat de France pour contourner l’instauration d’une potentielle luxury tax par la ligue nationale de basket la saison prochaine…

Les principaux accomplissements de Nikola Mirotic

MVP de l’EuroLeague (2022)

2x dans la All-Euroleague First Team (2021, 2022)

3x dans la All-Euroleague Second Team (2013, 2014, 2023)

2x MVP du championnat espagnol (2013, 2020)

2x champion d’Espagne (2013, 2021)

MVP des finales du championnat espagnol (2021)

5 saisons NBA (Chicago, New Orleans, Milwaukee) : 12,3 points et 5,9 rebonds de moyenne (35,9% à 3-points)

__________

Source texte : Luca D’Alessandro / Basket News