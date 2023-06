C’est pas la news du siècle mais plutôt la confirmation d’une tendance : Joe Mazzulla va poursuivre son aventure à la tête des Celtics la saison prochaine. Défaite face au Heat ou pas, Joe a toujours la confiance de son front office, en particulier Brad Stevens.

La rumeur courait depuis la fin des Finales de Conférence Est, on est désormais fixés.

Les Celtics n’ont clairement pas prévu de se séparer de leur coach sur un coup de tête. Mazzulla a repris l’équipe d’Ime Udoka à l’intersaison 2022 et a mené les C’s vers une grosse saison régulière (57-25). Si l’aventure en Playoffs n’est pas allée aussi loin que la saison précédente et a montré de grosses phases d’irrégularité coté Verts, Brad Stevens est convaincu du bien-fondé de cette décision.

Présent en conférence de presse de fin de saison, le président des opérations basket de Boston a répété son soutien à son entraîneur à de multiples reprises.

“C’est un super leader. Il ne va rien faire d’autre que s’améliorer sur ce qu’il a appris cette année, parce qu’il essaye constamment d’apprendre” – Brad Stevens à propos de Joe Mazzulla

Joe Mazzulla’s leadership is key to our growth and success moving forward. pic.twitter.com/g3HA1Dj3f7

— Boston Celtics (@celtics) June 1, 2023

Arrivé en début de saison à Boston, Joe Mazzulla a repris un effectif et un coaching staff qu’il n’a pas pu bâtir. Malgré tout, la Mazzullance a réussi à garder la bonne dynamique autour des Trèfles et a clairement montré sa force ainsi que celle de son effectif en revenant à 3-3 dans la série face au Heat. Si ces Finales de Conférence restent un échec, JM assume ses responsabilités en interne. Le genre d’attitude qui fait plaisir au boss, toujours aussi fan de son coach.

“Il prend ses responsabilités. […] Quand vous pouvez montrer toutes ces capacités de leadership lorsqu’il y a des attentes et quand vous êtes scrutés au microscope comme il l’était, ce n’est vraiment pas facile à faire” – Stevens au sujet de Mazzulla

Jayson Tatum et compagnie pourront donc à nouveau compter sur Joe Mazzulla la saison prochaine. En même temps pour un coach rookie, deuxième de conférence et seulement stoppé au Game 7 des Finales de l’Est, c’est pas si horrible comme performance, si ? L’année prochaine les attentes seront évidemment plus hautes pour Joe, mais son effectif a tout pour y répondre. Bonne nouvelle pour le coach, il devrait pouvoir profiter de l’été pour refonder son staff. Pendant que certaines têtes vont rejoindre Udoka à Houston, le coach des Celtics devrait en effet accueillir minimum un assistant avec de la bouteille en NBA selon ESPN.

Au moins une année de plus pour Joe Mazzulla chez les Leprechauns, lui qui possède encore trois ans de contrat pour 14 millions de dollars. Ça lui donne donc quelques mois pour façonner son effectif à sa façon pour la première fois, une saison entière pour le mener vers la 18e bague de la franchise, et surtout un paquet de séances dribbles avec Jaylen Brown.

Source texte : ESPN