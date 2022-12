Ce vendredi, au terme d’un petit thriller entre Choletais et Levalloisiens, les Mets 92 se sont imposés 92 à 87 à Marcel-Cerdan. Malgré le succès, Victor Wembanyama n’a pas fait de cadeau prématuré à ses fans en livrant – à contresens de l’enjeu en haut de tableau – le service minimum. Débrief.

Va-t-on vraiment critiquer la performance d’un jeune de 18 ans, clutchissime en fin de rencontre, lequel a tout de même lâché 24 points, pris 8 rebonds et récolté un plus/minus de +15 pour 22 d’évaluation ? Sur le papier, impossible de rayer quoique ce soit. Mais le jeu a mis en lumière plusieurs lacunes sur lesquelles doit bosser le prodige des Mets 92. Excellement défendu par Kim Tillie et Justin Patton en première période, Victor s’est beaucoup trop écarté du cercle, à la manière de Kristaps Porzingis après ses premières blessures en carrière. Son impact a alors instantanément baissé. Plus de bras roulés simploches, des grosses galères pour réceptionner sous le cercle, un duel en bas de corps largement perdu contre les intérieurs choletais : l’enfer d’un choc de haut de tableau. Et pourtant, c’est ce même jeu extérieur qui a sauvé Victor en fin de match, avec trois bombinettes de loin salvatrices d’une équipe de Levallois reboostée. Mais, à moins que son talent ne nous donne tort et qu’il puisse s’en sortir à chaque fois sur la réussite lointaine, il eût été préférable qu’il soigne sa sélection de tirs. Plus que jamais, « it was a bad shot ». On le sait, le bad shot peut rentrer (et n’est pas forcément un « bad shot » quand on mesure 2m21), mais Victor doit être capable de faire mieux contre un secteur intérieur fragilisé par une joute européenne de semaine.

En défense ? Victor Wembanyama reste Victor Wembanyama, à savoir un lampadaire qui – peu importe sa forme offensive – continue de dissuader par sa simple présence dans la raquette. Une demi-forme qui a suffi, en plus d’un immense Tremont Waters, à écarter Cholet. Les deux équipes ne sont plus dos à dos, Levallois sécurise la 2e place tandis que le groupe de Laurent Vila glisse en bas de podium. Prochaine rencontre lundi à Strasbourg pour le Vic. Repos conseillé avant de dégraisser au lendemain de Noël, à grands coups de – on l’espère – 34 points et 16 rebonds. On aime bien quand ça ressemble à ça. Avec un peu de passes dé si possible. Il commence à très bien lever la tête le Victor. Faut pas oublier de le souligner ça. C’est important.