DeMar DeRozan assassine les Knicks : victoire des Bulls 118-117, le King of the Fourth a encore frappé !

Les Knicks recevaient les Bulls au Madison Square Garden pour un duel qui sentait bon les 90’s. Au terme d’un match à rebondissements, c’est Chicago qui l’emporte au bout du suspense sur un game winner de DeMar DeRozan ! (118-117)

Noel approche et le barbu sur son traineau (comment ça il n’existe pas ?) nous a offert un joli cadeau en avance avec ce match entre Chicago et New York. Quel scénario improbable et quel suspense jusqu’au bout. Ce n’est pourtant pas un mercredi panzani mais ce match nous aura offert la totale : grosse perf, suspense, une fin tragique digne d’une grand tragédie. Mais reprenons plutôt l’histoire dans l’ordre voulez-vous. Ce match au Garden, c’est avant tout l’histoire de deux dynamiques qui s’affrontent : les Knicks pour qui tout va bien, malgré une fin de série face à Toronto, et Chicago, qui naviguent entre résultats décevants et rumeurs de tensions internes, et qui tentent de remonter la pente petit à petit.

Sur le papier, avantage donc aux adeptes de Big Apple. C’est d’autant plus vrai quand R.J. Barrett décide de scorer comme Michael Jordan. Sur son nuage, la jeune star des Knicks a livré un véritable récital cette nuit : 44 points à 14/20 au tir et 6/6 de loin ! Sa meilleure perf cette saison et la conclusion d’une belle montée en puissance pour lui sur les quinze derniers jours. Ce match, il l’a marqué de son empreinte mais il en gardera malheureusement un souvenir amer, la faute à un trouble-fête bien connu : DeMar DeRozan.

Le King of the Fourth a encore frappé en plantant un énorme game winner sur la bouille de Quentin Grimes pour envoyer tout New York au lit. Mister clutch en action !

DEMAR DEROZAN PUTS THE BULLS UP 1 WITH .4 REMAINING

Le scénario est cruel pour New York, qui avait toutes les cartes en main pour remporter ce match mais qui aura totalement choké sur la fin. On rappelle que les Knicks menaient d’un point à 6 secondes du terme avec deux lancers à tirer ! Oui mais voilà, Jalen Brunson nous a fait une Cedi Osman, comme plusieurs de ses copains d’ailleurs (6 lancers laissés en route dans le money time !). Rageant, et encore plus quand tu perds d’un seul petit point. Une défaite qui risque de faire du mal aux têtes à Gotham.

Véritable thriller au Garden et c’est Chicago qui en profite pour récupérer une troisième victoire de rang derrière le diabolique DeMar DeRozan. On respire un poil mieux dans l’Illinois.