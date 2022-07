C’est le point signature de la journée ! Yves Pons s’est engagé pour deux saisons avec l’ASVEL. Retour en France donc pour le jeune joueur de 23 ans après deux ans à sillonner les États-Unis entre G-League et Summer League. Le cadre très ambitieux du club de Tony Parker pourrait lui faire passer un cap en terme d’expérience et surtout de jeu. On fait le point.

L’ASVEL s’offre une recrue qui va certainement ravir tous les spectateurs qui auront l’opportunité de se rendre à l’Astroballe. Souvent apparu dans des vidéos de highlights lorsqu’il était a la fac du Tennessee, ce ne sont pas les dunks qui manquent lorsque l’on pense à Yves Pons. En fait, on le suspecte d’avoir récupéré le fruit du ressort que possédait Bellamy lorsque Luffy l’a battu à Dressrosa. Plus sérieusement, cela est une belle nouvelle pour le joueur, qui fait enfin le choix de revenir en Europe après une expérience plutôt mitigée aux États-Unis. Non drafté en 2021, il signera quand même un two way contract avec les Grizzlies. Il jouera douze matchs en NBA, pour des moyennes assez faibles – 1,1 point, 1 rebond – puisque son statut n’impliquait forcément pas un temps de jeu conséquent. En G-League, il sera plus à son aise avec 9,2 points, 4,9 rebonds et 1,1 passe. Pour autant, il ne sera pas conservé par Memphis et s’engagera avec les Nets pour jouer la Summer League, là encore sans grand succès. Il ne sera pas signé pour prolonger à Brooklyn, mais son profil aura tapé dans l’oeil d’une belle écurie européenne.

❗️ Recrutement 2022-2023 Yves PONS (23 ans, 1m98) vient poursuivre sa progression et lancer sa carrière européenne avec LDLC ASVEL, qu’il rejoint jusqu’en 2024 ! 👉 https://t.co/KRhGEFPCSk#LDLCASVEL pic.twitter.com/ZIzMqMXFNm — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 26, 2022

Cette écurie en question, c’est l’ASVEL. Le club de Tony Parker s’offre un homme ayant effectué ses gammes à la fois en France et aux États-Unis, qui connaît par conséquent les rouages du jeu d’une grande partie de ses coéquipiers. Pour le club, l’opération est belle car le garçon est jeune et a encore une belle marge de progression. Concernant Yves, cette signature va enfin lui permettre de se poser un certain temps dans une formation stable. Oui, on avoue sans mal que la G-League n’est pas un grand modèle de stabilité si vous souhaitez progresser collectivement sur la durée. Avec des coéquipiers d’expérience et un style de jeu quand même bien plus collectif qu’aux États-Unis, Villeurbanne semble être le point de départ d’une nouvelle phase de la carrière d’Yves Pons. Pas celle de la maturité – il n’a que 23 ans – mais peut-être celle de l’acceptation. Pour le moment, la NBA se dérobe mais avec deux années d’expérience, rien n’est impossible. Surtout en France dans un club très compétitif qui possède quand même quelques ponts intéressants avec les Zétazunis,

Monsieur Air Pons, bienvenue à Lyon ! Votre énergie débordante va apporter beaucoup de dynamisme dans la raquette de l’ASVEL, et les diverses compétitions dans lesquelles l’équipe est engagée sera un excellent vecteur d’expérience. Peut-être que les futures échéances de l’équipe de France sont aussi dans le coin de la tête du jeune homme tiens…

Source : ASVEL