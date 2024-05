Playoffs NBA 2024 : le programme des Finales de Conférence !

Après un premier, puis un second Game 7 d’anthologie, la NBA a communiqué le calendrier complet des Finales de Conférence. Voici le programme des Playoffs NBA pour les deux semaines à venir.

Celtics – Pacers

Game 1, à Boston dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 mai, 2h (heure française)

Game 2, à Boston dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 mai, 2h

Game 3, à Indiana dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mai, 2h30

Game 4, à Indiana dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 mai, 2h

Game 5, à Boston dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mai, 2h*

Game 6, à Indiana dans la nuit du vendredi 31 mai au samedi 1er juin, 2h*

Game 7, à Boston dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juin, 2h*

*Si nécessaire

Timberwolves – Mavericks

Game 1, à Minnesota dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 mai, 2h30 (heure française)

Game 2, à Minnesota dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 mai, 2h30

Game 3, à Dallas dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 mai, 2h

Game 4, à Dallas dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 mai, 2h30

Game 5, à Minnesota dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 mai, 2h30*

Game 6, à Dallas dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juin, 2h30*

Game 7, à Minnesota dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 juin, 2h30

*Si nécessaire

The Indiana @Pacers move on to face the Boston @celtics in the Eastern Conference Finals, which will begin on Tuesday, May 21 at 8:00 PM ET on @ESPNNBA.

Schedule ⬇️ pic.twitter.com/o5km9xbenu

— NBA Communications (@NBAPR) May 19, 2024

The Minnesota @Timberwolves move on to face the @dallasmavs in the Western Conference Finals, which will begin on Wednesday, May 22 at 8:30 PM ET on @NBAonTNT.

Schedule ⬇️ pic.twitter.com/ALNVO9edb8

— NBA Communications (@NBAPR) May 20, 2024

Source texte : NBA (programme Playoffs NBA)