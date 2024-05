Parfois, Michael Porter Jr. est apparu comme une troisième option diablement efficace entre Nikola Jokic et Jamal Murray. Mais dans le Game 7 face aux Wolves, et plus largement au cours de cette série, le sniper a enrayé son arme.

7 points, 3/12 au tir et 1/6 à 3-points en 34 minutes. Direction les vacances.

Le Game 7 de Michael Porter Jr. est un cauchemar à vite oublier. Selon Katy Winge, journaliste des Denver Nuggets, l’ailier s’est même adressé à ses coéquipiers à l’issue de la rencontre afin de leur présenter ses excuses. Selon lui, sa baisse de niveau a été fatale dans l’élimination aux portes des Finales de Conférence. MPJ a inscrit 25 points… dans les Game 4, 5, 6 et 7 combinés. La stat est terrible mais révélatrice.

“Michael Porter Jr s’est excusé auprès de l’équipe après le match et s’est senti responsable de cette défaite. Il a affirmé que s’il avait joué comme il sait le faire, les Nuggets auraient gagné cette série.” – Katy Winge

Michael Porter Jr said he apologized to the team after the game and felt like this loss was on him. He said if he would’ve played the way he knows he can play the Nuggets would’ve won this series.

— Katy Winge (@katywinge) May 20, 2024

La saison régulière de Michael Porter Jr. avait pourtant été une franche réussite. En 81 rencontres disputées, le sniper avait battu le record du nombre de 3-points inscrits sur une saison dans l’histoire des Denver Nuggets (220). Et sa série face aux Lakers, avec 23 points de moyenne à 48,8% de loin (!!) avait été la meilleure de toute sa carrière. Avec un Jamal Murray inconstant, c’était lui le véritable bras droit de Nikola Jokic offensivement.

Mais face aux Minnesota Timberwolves, MPJ a perdu son basket : 10,7 points de moyenne, 5,7 rebonds, 1 passe décisive avec de vilains pourcentages de 37,1% au tir dont 32,5% à 3-points.

It’s Game 7

An inexcusable lack of effort by Michael Porter Jr. pic.twitter.com/r54QKcCV87

— Mike Randle (@RandleRant) May 20, 2024

Fin avril, la famille de Michael Porter Jr. était en plein dans la tourmente.

Jontay Porter, son frère, a été banni à vie de la NBA pour avoir violé le règlement relatif aux paris sportifs. Coban Porter, son deuxième frangin, a été condamné à six mois de prison suite à un accident de voiture. Quant à Jevon Porter, son troisième frère, il a été interpellé pour conduite en état d’ivresse. Si MPJ avait gardé un état d’esprit irréprochable dans la série face aux Lakers, il a peut-être été rattrapé par ses soucis personnels, en plus de la redoutable défense des Wolves…

Source texte : Katy Winge