Oh la belle prise ! Elle est pour les Cavaliers et elle concerne le désormais ex ailier des Sixers Georges Niang, qui rallie l’Ohio pour 3 ans et 26 millions de dollars. On ne sait pas si le joueur d’origine sénégalaise était un produit soldé, mais le tarif semble avantageux.

“Qui veut un bon 3 and D pas trop cher ?”. Lorsque les dirigeants des Cavs ont entendu cette phrase prononcée à tue-tête sur le marché de la ville (source : le Quick d’Argenteuil), ils se sont précipités pour offrir un contrat discount à Georges Niang. Passé par les Pacers, le Jazz, puis les Sixers, le 50ème choix de la Draft 2016 va donc atterrir dans l’Ohio pour renforcer le banc et apporter d’autres solutions aux postes des forwards, autres que Cedi Osman, sur la liste des transferts depuis 1937.

Free agent F George Niang has agreed on a three-year, $26 million contract with the Cleveland Cavaliers, his agents Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports tell ESPN. Niang leaves Sixers for another Eastern contender. pic.twitter.com/PsF6euvmQV

Pour 26 patates sur 3 ans, ça parait être un bon deal pour les deux parties. Niang a envoyé 8,2 points à 44,2% aux tirs dont un très propre 40,1% de loin, 2,4 rebonds et 1 passe décisive par match cette saison, le tout en moins de 20 minutes passées sur le parquet. La sangsue préférée de Jaylen Brown représente une option pouvant jouer 3 comme 4, et qui va surtout étirer les défenses grâce à son shoot de loin très efficace. A voir si, comme à l’époque de notre Gérard Smith national, qui défaisait les lacets de ses adversaires aux lancers-francs, Georges Niang fera de l’accrochage de genou sur le banc, sa spécialités à Cleveland.

