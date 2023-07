Josh Richardson est de retour à South Beach ! Quatre ans après son départ du Heat, l’ailier revient dans la franchise qui l’a drafté en 2015. Le joueur a signé un contrat de deux ans avec la bande à Jimmy Butler.

Comme un air de déjà vu mais surtout une bonne dose de nostalgie pour bon nombre de fans du Heat. On l’oublie souvent mais Josh Richardson c’est un pur produit de Vice City, un second tour de Draft pas trop connu qui s’est fait sa place dans l’usine à col bleu de Floride. Après quatre années à Miami, le joueur avait été échangé à Philly pour faire venir Jimmy Butler. Malheureusement, la suite n’avait pas été très reluisante entre les blessures et des performances irrégulières. De quoi gagner un petit road trip dans tout le pays, lui qui a joué pour 5 franchises sur les… 4 dernières années.

Formé à Miami, Richardson a fait le choix de revenir dans la franchise de ses débuts. Shams Charania de The Athletic nous apprend qu’il a signé pour deux ans.

Free agent Josh Richardson has agreed on a two-year deal with the Miami Heat, sources tell @TheAthletic @Stadium. Richardson returns to the franchise that drafted him in 2015.

En revenant à Miami, Josh Richardson cherche avant tout à se mettre dans les bonnes conditions. Il retrouve un cadre qu’il connait parfaitement, un coach qu’il a déjà cotoyé et qui connait ses qualités. L’objectif pour lui est de se relancer et c’est sous le maillot du Heat qu’il avait livré ses plus belles perfs. Signé au minimum, le joueur pourra aller chercher un plus gros chèque l’an prochain car il a une player option sur sa deuxième saison. S’il veut s’offrir une belle augmentation, il sait ce qu’il lui reste à faire.

Josh Richardson’s Heat contract is two years at the veteran minimum, with the second year a player option.

Source texte : The Athletic / South Florida Sun Sentinel