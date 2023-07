Au cours de cette – très – tranquille soirée de Free Agency, les énormes bombes se font rares. Alors, on va se contenter des bombes à eaux. La dernière est glacée et nous vient tout droit de Minneapolis : Shake Milton rejoint les Wolves pour 2 ans et 10 millions de dollars. La deuxième année étant une team option, l’ex-Sixer va vite devoir se mettre dans le bain pour se faire bien voir.

En perte de vitesse à Philadelphie, Shake Milton va devoir enfiler sa doudoune puisque la relance passera par le Minnesota. Carrément sorti de la rotation pendant les Playoffs, Shake n’a pas perdu ses capacités – offensives – en chemin. C’est en tout cas ce qu’espère Tim Connelly, boss de tout ce qui touche au basket chez les Timberwolves. 10 millions de dollars sur 2 ans, le risque est léger. D’autant plus que la deuxième saison est une team option, d’après Jon Krawczynski, insider chez les Loups pour The Athletic.

Drafté en 2018, celui qu’on appelle le Secoueur en français n’a connu que Philadelphie depuis son arrivée en NBA. Chanceux, il est arrivé en Pennsylvanie alors que l’équipe était enfin sérieuse, après des années de Process dans les bas-fonds la Conférence Est. Peu utilisé en tant que rookie, la Shakance a par la suite mis à profit ses qualités de shooteur et de dynamiteur pour booster l’attaque des Sixers en sortie de banc. Derrière Ben Simmons, n’importe quel brin de tir aurait fait avancer le bazar, mais passons.

Toujours cantonné au même rôle, le S a perdu la confiance de Doc Rivers pendant les derniers Playoffs. De quoi faire baisser sa cote, et donner l’opportunité aux Wolves de bondir sur un bon coup pas cher. Derrière Anthony Edwards et Mike Conley, il y a de la place à prendre sur les lignes arrières à Minneapolis, alors l’association Wolves – Shaker s’annonce protéinée. Une belle opportunité pour Milton, et un pari sans se mettre dans la sauce pour la franchise, qui prie sans doute pour bénéficier des quelques coups de chaud habituels de mister Shake Milton !

