Kevin Love rempile au Heat pour 2 ans

Au cours des deux premières heures de la Free Agency, le Heat a perdu Gabe Vincent et probablement Max Strus. Mais Pat Riley n’est pas resté les bras croisés, lui qui a ensuite faire revenir Josh Richardson ainsi que Kevin Love. Ce dernier vient en effet de prolonger son aventure à Miami.

Kevin Love et le Heat, ça continue pour deux années supplémentaires !

Selon Tim Reynolds de l’Associated Press, l’intérieur vétéran a en effet prolongé pour deux saisons en Floride, avec une player option sur la deuxième année. Les détails de son salaire n’ont pas été révélés pour l’instant.

Kevin Love will sign a 2-year deal, with the second year at his option, source tells AP.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) July 1, 2023

On sera probablement aux alentours d’un salaire au minimum vétéran pour Love, comme celui qu’il touchait avec le Heat en deuxième partie de saison 2022-23. À moins que sa contribution dans le magnifique parcours de Miami en Playoffs ne lui permette de décrocher une petite augmentation.

Sans affoler les compteurs (environ 7 points et 6 rebonds de moyenne), Kevin Amour a participé au run du Heat jusqu’en Finales NBA, lâchant notamment de belles perfs face aux Bucks au premier tour avant de s’adapter au rôle qu’Erik Spoelstra a bien voulu lui donner. Son expérience, sa capacité à répondre présent quand Coach Spo a fait appel à lui, ses passes qui traversent le terrain en direction de Jimmy Butler, ses tirs à 3-points (37,5% en Playoffs) ou encore son sens du rebond sont autant d’arguments qui ont joué en sa faveur pour décrocher cette prolongation.

En le gardant, Miami conserve un membre qui compte dans son vestiaire, et Love peut désormais s’installer confortablement à South Beach après une fin en queue de poisson à Cleveland il y a quelques mois.

Source texte : Associated Press