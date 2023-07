Les Suns avaient un objectif : se construire un roster en quelques heures. Ce n’est pas fini, mais déjà bien entamé, puisqu’ils ont signé cinq joueurs dès l’ouverture de la Free Agency 2023. En complément, Shams Charania indique que les Suns ont signé un contrat à Yuta Watanabe, l’ailier des Nets qui était agent libre.

Il sera sans doute la nouvelle star des Suns, du moins du côté du public. Yuta Watanabe rejoint l’effectif de Phoenix pour étoffer un peu le banc jusqu’ici bien dégarni suite à la signature de Bradley Beal. Le montant n’a pas fuité, mais Nixie s’offre une recrue de choix sur le marché des agents libres. Coéquipier de Kevin Durant en première partie de saison a Brooklyn, Yuta avait fait sensation en étant remarquable de propreté sur le terrain, dans les différents secteurs de jeu.

Free agent Yuta Watanabe has agreed on a deal with the Phoenix Suns, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2023

Pas de quoi faire bondir au plafond, mais des apports intéressants et surtout une popularité en forte hausse du côté de la Big Apple, où il était devenu l’un des chouchous des fans. En sortie de banc, il apporte des garanties de jeu, et l’on imagine que cela ne coûtera pas excessivement cher aux Suns, déjà en situation financière défavorable à cause des quatre gros contrats. En l’espace de deux grosses heures, Phoenix s’est trouvé six joueurs à mettre sur son banc, une belle opération même s’il faudra plus pour que cette équipe aille vraisemblablement jusqu’au bout.

Kevin Durant a sans doute approuvé le transfert, et retrouvera la star nippone dès la fin d’été pour bosser. Pour Yuta Watanabe, cette signature est aussi l’assurance de pouvoir continuer à jouer le titre, même avec un rôle relativement limité. À noter que cet article sera mis à jour dès que le montant et la durée du deal seront connus, alors restez connectés d’ici-là !

Source : Shams Charania, The Athletic.