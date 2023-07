Il a montré de belles choses cette saison sous la houlette de Gregg Popovich, les Spurs ont donc décidé de confier les rennes de leur équipe à Tre Jones pour les deux années à venir, moyennant un salaire de 20 millions de dollars.

Victor Wembanyama connaît le meneur de jeu qui appellera des systèmes pour lui la saison prochaine. Son nom, c’est Tre Jones, petit frère de Tyus, envoyé par les Grizzlies se faire voir chez les Wizards quelques jours auparavant. Son style de jeu est similaire à. celui de son big bro, à savoir polyvalent, gestionnaire, toujours très propre et très sérieux. Evidemment, ses stats de 12,9 points, 3,6 rebonds et 6,6 passes par match sont à remettre dans le contexte d’une équipe qui a perdu 60 matchs la saison passée (même si cela semble bien avoir porté ses fruits), mais il convient bien pour relancer un nouveau cycle à San Antonio, sans pour autant prendre trop de risques.

Free agent G Tre Jones has agreed to a two-year, $20 million deal with the San Antonio Spurs, his agent Kevin Bradbury of @LIFTSPORTSMNGMT tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2023

Le salaire est correct, et la durée est courte, ce qui pourrait permettre de renégocier à la baisse s’il s’avère que Tre Jones est claqué au sol, ou à la hausse s’il prouve qu’il est l’homme de la situation à la mène. Dans tous les cas, les Spurs sécurisent un pur meneur de métier pour envoyer Wemby sur orbite de temps à autres. Et si vous voulez une anecdote pour briller en soirée, sachez que Julian Champagnie a également été signé par SA en cette soirée de free-agency. On ne sait pas si c’est parce qu’avec Wemby et Sidy Cissoko, les deux rookies draftés par la franchise texane sont français et qu’un tel blaze passerait forcément bien, ou parce qu’il est vraiment bon au basket, mais en tout cas, il sera aussi à Fort Alamo la saison prochaine.

