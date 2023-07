Assez discrets depuis plusieurs semaines, les Pelicans ont lancé leur Free Agency en offrant un nouveau contrat à Herb Jones : 54 millions sur 4 ans, une belle affaire pour la franchise de la Nouvelle-Orléans !

Auteur de deux belles saisons à New Orleans, Herb Jones n’a pas eu besoin de supplier ces dirigeants pour décrocher un plus gros contrat. Dès ce jeudi, les Pels ont effet décliné sa team option de 1,8 million de dollars la saison prochaine pour lui offrir un deal sur plusieurs années à l’ouverture de la Free Agency. Et ils ressortent gagnants de cette opération, puisque ce tarot de 54 millions sur 4 ans semble être une belle affaire pour eux.

ESPN Reporting with @_andrew_lopez: Free agent F Herb Jones has agreed on a new four-year, $54M deal to stay with the New Orleans Pelicans, his agents Mark Bartelstein and Kieran Piller of @PrioritySports tell ESPN. Jones declined his option to sign a long-term deal with Pels. pic.twitter.com/7r0r212hWZ

Sélectionné par les Pels avec le pick 35 de la Draft 2021, Jones est assez clairement le steal de cette cuvée. En deux saisons à New Orleans, il affiche une solide moyenne de 9,7 points, 3,9 rebonds et 2,1 passes avec 47,3% au tir. Mais ces belles stats ne témoignent même pas du réel apport d’Herb, puisque c‘est en défense qu’il s’illustre le plus. Arrière – ailier athlétique de 2,03m et 2,13m d’envergure (!), c’est un monstre défensif capable d’embêter bien des adversaires avec ses longs segments.

Avec cette re-signature, les Pelicans continuent d’accumuler les talents. Zion Williamson, Brandon Ingram, Herb Jones, Trey Murphy III,… les cracks ne manquent pas du côté de NOLA. Mais c’est quoi la suite ? Avant la draft, la franchise s’était montrée intéressée par Scoot Henderson, mais les rumeurs se sont bien calmées depuis. Entre temps, Jonas Valanciunas a été rendu disponible sur le marché… pour un transfert dans les prochaines semaines ?

Premier deal des Pelicans sur cette Free Agency, Herb Jones prolonge à un tarif plutôt raisonnable. Si le joueur continue sa progression, il pourrait bien devenir l’un des contrats les plus valuables de la ligue !

Source : ESPN