Annoncé sur les tablettes des Rockets depuis un moment déjà, Fred VanVleet a bien cédé aux avances de Houston. Le meneur All-Star vient porter le projet des fusées. Pour cela, il a négocié un deal de 3 ans pour 130 millions de dollars !

On tient officiellement le premier contrat max de cette Free Agency 2023 ! Comme attendu, les Rockets ont profité de leur enveloppe transfert bien fournie pour s’offrir un All-Star. Pas de James Harden ou de Kyrie Irving au Toyota Center mais Fred VanVleet. Après 7 saisons à Toronto, où il a remporté un titre de champion en 2019, le meneur a finalement quitté l’Ontario. Il faut dire que Houston a su se montrer convaincant avec un deal de 3 ans et 130 millions de dollars.

Free agent G Fred VanVleet has agreed on a three-year, $130 million contract with the Houston Rockets, @KlutchSports CEO Rich Paul and agent Erika Ruiz tell ESPN. Rockets land ex-Raptors All-Star in his prime at 29 years old. pic.twitter.com/B6WwPmLYq1

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

Le montant est FAT mais c’est pas forcément une surprise car certains insiders avaient déjà annoncé ce tarif ces derniers jours (même si on parlait plus d’un deal sur 2 ans). Le joueur va tout simplement doubler son salaire en arrivant au Texas. C’est un sacré investissement de la part de Houston, qui a sans doute boosté un peu son offre pour la rendre irrefusable au joueur. Reste que ça fait un paquet de fric et VanVleet sera mieux payé que Luka Doncic et Anthony Davis la saison prochaine…

On notera par ailleurs que ce deal est historique car aucun joueur non-drafté n’a jamais signé un tel contrat. C’est dire le chemin parcouru par le bonhomme depuis ses débuts à Toronto.

Fred VanVleet made $543,471 as an undrafted rookie in 2016. The deal he signed with the Raptors in 2020 was worth $21.3 million annually, making him the highest-paid undrafted player in NBA history. Now, he’ll make $43.3 million each of his next 3 seasons. Bet on Yourself, indeed

— Josh Lewenberg (@JLew1050) July 1, 2023

À lui désormais de porter le nouveau projet des Rockets. Sur le terrain, il risque d’avoir pas mal de cartouches mais on attend aussi de lui qu’il soit un exemple à suivre pour les jeunes de Houston, pas toujours des modèles de conduite ces dernières saisons. Pouvoir compter sur un All-Star expérimenté et qui a connu les joutes de Playoffs ne sera pas du luxe pour guider les Jalen Green et autre Alperen Sengun. Ime Udoka tient son nouveau leader, place à la suite à H-Town.

Source texte : ESPN / TSN Sports