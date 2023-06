Toujours soucieux d’améliorer un effectif prometteur mais très jeune, les Rockets ciblent de nombreux joueurs, mais alors que l’espoir de voir revenir James Harden en ville est de plus en plus mince, la franchise de Houston devrait se rabattre sur Fred VanVleet.

Toujours en quête d’un gros contrat proche du maximum, le champion NBA 2019 intéresse certaines franchises, mais on se demandait récemment où allait atterrir Fred VanVleet, non sans l’aide de ChatGPT, et qui était prêt à poser 40 millions par saison pour le papa de Stephen Curry Fred VanVleet Jr. (ça ne s’invente pas), né durant les fameux Playoffs qui ont couronné les Dinos et lors desquels le joueur est devenu une fusion entre Kobe Bryant et Chris Paul. Visiblement, les Rockets font partie de ces équipes prêtes à craquer le PEL pour FVV et lui envoyer une grosse offre. On parle de 85 millions sur 2 ans, soit exactement la même somme qu’il a engrangée lors des… quatre dernières saisons à Toronto. Les Raptors aimeraient le conserver, mais sont également sur le dossier Jakob Poeltl et ont moins de marge financière que les Rockets, qui ont environ 60 millions à dépenser.

Reste à voir l’intérêt réel de ce move pour les Fusées, qui viennent de drafter Amen Thompson avec le quatrième choix de la dernière Draft et qui disposent toujours de Kevin Porter Jr., désormais promis à un rôle dans la second unit texane et qui pourrait bien voir son rôle s’amoindrir encore un peu plus avec l’éventuelle arrivée de l’actuel meneur des Raptors. Cette signature créerait probablement un embouteillage au poste 1, mais permettrait aussi d’ajouter ce qui a cruellement manqué aux Rockets la saison dernière, à savoir de l’expérience et de la sérénité. Fred VanVleet est un très solide meneur NBA qui plante sa vingtaine de points par match et qui a même été All-Star en 2022. Et s’il est plutôt de type scoreur, il saurait également distribuer le jeu pour Jalen Green ou Alperen Sengun entre autres. Ce gros contrat sur deux années pourrait potentiellement convenir à FVV, achèterait-il par la même occasion une villa pour la mama ?

Fred VanVleet est ardemment courtisé par les Rockets, et cette offre potentielle prouve qu’il est bel et bien reconnu comme un très bon meneur NBA. Ime Udoka pourrait s’appuyer sur ce renfort pour canaliser cette jeune escouade qui était bien trop brouillon sous la houlette de Stephen Silas. Attention toutefois, car il n’y a encore rien d’officiel même si les rumeurs s’intensifient autour du meneur.

