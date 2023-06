Parmi les principaux clients de la Free Agency 2023 (grand départ vendredi, le tout commenté en direct sur TrashTalk) ? Max Strus, sniper du Heat et tout récent finaliste NBA. Selon les dernières infos on serait plutôt sur un déménagement, toujours en Floride ou un peu plus au nord…

Solide role player du Miami Heat depuis deux saisons, Max Strus devrait obtenir cet été une récompense bien en lien avec son nouveau statut. On parle d’un mec référencé parmi les meilleurs snipers de toute la Ligue et donc capable de s’intégrer dans n’importe quelle équipe possédant un joueur ou deux pouvant régaler des shooteurs.

Les dernières rumeurs concernant le Maxou ? Elles le verraient plutôt quitter le Heat et rejoindre soit le voisin du Magic, soit les Pacers, soit le Magic, trois équipes avec suffisamment de thunasse pour se permettre de filer un petit pactole à huit chiffres à l’ailier shooteur. L’info nous vient du très informé Jake Fisher de Yahoo Sports, le dénommé JF vit d’ailleurs sa meilleure vie en ce moment en balançant tout un tas de rumeurs à 48h de l’ouverture du marché.

Les Pistons qui vont chercher à remplacer poste pour poste Bojan Bogdanovic, un peu cher et pas vraiment dans le projet, les Pacers, franchise en reconstruction et qui cherche également les futurs lieutenants de Tyrese Haliburton, et donc le Magic, qui semble enclin à proposer un contrat au joueur uniquement car il serait à la salle en moins d’une heure en cas d’accord. Voilà à J-2 les dernières news concernant Max Strus, et on imagine que votre soirée s’en retrouve totalement changée.