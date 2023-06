Forcément déçu par l’issue de cette saison 2022-23, Brad Stevens a du pain sur la planche pour faire rebondir les Boston Celtics à partir d’octobre prochain. Le GM des Leprechauns a un certain nombre de dossiers à gérer cet été, dont le premier pourrait être celui menant à Grant Williams. Restricted free agent, l’ailier-fort attise la convoitise et on imagine mal le front office de Boston apprécier de le perdre contre rien.

Élément majeur des Celtics finalistes en 2022, Grant Williams a, comme sa franchise, perdu de sa superbe en 2023. Le joueur des C’s arrive à la fin de son contrat rookie et par la même occasion à l’un des premiers tournants de son aventure NBA. Malgré une production toujours intéressante, Grant a été utilisé de manière très irrégulière par Joe Mazzulla pendant les Playoffs 2023, de quoi rendre son avenir bien incertain.

À en écouter les premiers bruits de couloir, le 22è choix de la Draft 2019 intéresserait trois franchises, sans compter Boston, à l’aube de la Free Agency : Orlando, Indiana et Dallas. Aucune des ces équipes n’a la main sachant que les Celtics vont exercer leur qualifying offer pour faire de leur numéro 12 un agent libre restreint. C’est-à-dire que Brad Stevens pourra matcher n’importe quelle offre venue de l’extérieur afin de re-signer Grant si la franchise du Massachusetts compte toujours sur lui.

À l’inverse, si le management ne tient plus forcément à son sniper, il pourrait aussi le faire signer en vue d’un sign & trade. Cela éviterait à Boston de perdre un joueur talentueux et à la cote assez élevée contre nada, et leur permettrait de compléter un effectif qui a montré ses limites pendant les Playoffs. Tout dépendra de ce que la concurrence a à leur offrir, sachant que Boston cherchera sûrement du renfort à l’intérieur. Un exemple ? Daniel Theis d’Indiana, au hasard.

Parce que oui, Grant Williams ça reste un role player plus que sérieux en NBA. Un shoot soyeux malgré des épaules de videur, une énergie certaine des deux côtés du terrain, voilà de quoi on parle. La déception celte de la saison 2022-23 ne doit pas faire oublier ce que le garçon a apporté aux Verts dans le run de l’année précédente. On peut même se demander si l’irrégularité chronique des joueurs de Mazzulla en postseason n’aurait pas pu profiter d’un apport plus conséquent de Grant.

GW, c’est le type de joueur qui, bien intégré, peut faire la différence pour une équipe qui vise le haut du tableau. Que ce soit son shoot ou sa défense, Grant a les qualités requises pour la NBA de 2023, reste à savoir qui en profitera la saison prochaine.

Source : The Ringer via Hoops Hype