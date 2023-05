Jaylen Brown influence TrashTalk, TrashTalk influence le monde. Pas plus tard qu’hier nous nous demandions si les Celtics devaient dire bye-bye à Jaylen Brown ou bonjour à leur banquier pour le prolonger. Alors, évidemment, les insiders de la Grande Ligue s’empressent de répondre à ton média préféré et font état de la situation JB7 dans le Massachusetts.

Surcôté par-ci, choker par-là, JB en prend dans tous les sens depuis le Game 7 des Finales de Conférence face au Heat. Des grosses attaques qui n’ont pas empêché Jayson Tatum de montrer son soutien à son Jay Brother, comme elles ne semblent pas empêcher les Celtics de faire confiance à leur swingman pour les saisons à venir, à en croire Brian Windhorst. En effet, l’insider d’ESPN nous fait part via son podcast Hoops Collective de ses (quasi-)certitudes autour d’une prolongation du numéro 3 de la Draft 2016. Lorsque la possibilité que Tatum et Brown aient joué leur dernier match ensemble plus tôt cette semaine, la réponse de Brian est plutôt claire.

“Je serais choqué. […] En parlant à des gens des deux parties, je pense qu’il y a de grandes chances qu’ils trouvent un accord” – Brian Windhorst

Évidemment, on est sur de la rumeur, et les Cs n’auraient surtout aucun intérêt à faire bruiter de possibles doutes sur leur avenir. Ce qui est rapporté par Windhorst permet à la fois de rassurer le clan Brown, qui ne doit clairement pas kiffer d’être autant remis en question après une pure saison, et de maintenir une cote élevée sur le marché des trade si jamais Beantown était ouverte à la discussion. Au vu de l’âge du garçon, de ses deux ou trois dernières saisons régulières, et de son profil de two-way player, il pourrait clairement rapporter gros à Brad Stevens dans n’importe quel échange.

JB va rentrer dans la dernière année de son contrat et sa place en All-NBA Team lui offre une éligibilité dès cet été à une prolongation de 295 millions sur cinq ans. Maintenant se pose la question qui tue : Jaylen Brown vaut-il vraiment un contrat qui tutoie les 60 plaques par saison ? Peut-être que oui, peut-être que non, mais si une chose est sûre c’est qu’il vaut mieux le prolonger que le perdre contre rien, et apparemment les Trèfles seraient d’accord avec cette analyse. En même temps, est-ce que casser un groupe qui sort de Finales NBA, puis d’une défaite au Game 7 des Finales de Conf un an après, c’est vraiment la solution ? Pas sûr, et on est peut-être à quelques ajustements de quelque chose de vraiment intéressant (une bague en gros).

Comme d’hab sur la planète NBA, une défaite et tout le monde s’affole. Les Celtics sont-ils vraiment compétitifs ? Jaylen Brown devrait-il rejoindre Dwight Howard à Taïwan ? Jayson Tatum veut-il tuer JB ? Apparemment, Boston ne doute pas encore et devrait faire confiance à Brown pour épauler JT pour quelques temps encore… Jusqu’à la prochaine rumeur.

Source texte : Hoops Collective via Bleacher Report