Scott Perry va quitter son poste de General Manager des Knicks cet été

Il a été l’architecte de la reconstruction des Knicks depuis 2017. Scott Perry, general manager de la franchise dont le contrat arrive à expiration cet été, ne sera pas prolongé dans la Big Apple. L’une des raisons ? Son rôle devenu mineur suite aux nominations du propriétaire James Dolan.

Lorsque Scott Perry récupère les Knicks en 2017, c’est un beau foutoir. Le projet Phil Jackson a échoué, et il faut tout reconstruire de zéro ou presque. Le nouveau GM sera donc chargé de cette mission compliquée, qu’il va réussir avec brio puisque l’équipe a retrouvé les Playoffs cette saison et atteint les demi-finales de Conférence Est.

Knicks and GM Scott Perry are parting ways with his contract expiring this summer Newsday has learned https://t.co/YHgp2h8Zwn via @Newsday

— Steve Popper (@StevePopper) May 31, 2023

On lui attribue notamment les sélections de R.J. Barrett et de Mitchell Robinson à la Draft, mais également le recrutement de Julius Randle. Un nez bien fin qui a permis a New York de retrouver une dynamique positive. Il est encore plus responsabilisé en 2020, lorsque la franchise renvoie Steve Mills. Il paie cependant, à compter de la saison suivante, les arrivées successives de plusieurs membres dans la direction sportive, tels Leon Rose et Gersson Rosas, nommés par le propriétaire James Dolan.

Lors des derniers mois, son rôle était devenu très limité. C’est donc sans surprise qu’il ne souhaite pas rester chez les Bockers, selon Newsday. Pas trop d’inquiétude pour lui en termes de boulot, puisque son boulot avec la franchise devrait être sans doute un gros point d’intérêt pour nombre d’autres formations désireuses de recruter quelqu’un capable de voir le potentiel de prospects en amont de la Draft. Il faudra ainsi surveiller sa situation avec attention cet été, puisque même si l’on ne lui propose qu’un poste de conseiller, bien heureuse sera l’équipe qui s’attribuera ses services.

Source : Newsday