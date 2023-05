Les sportifs les plus performants sont ceux qui ont le plus confiance en eux. Une telle confiance en leur talent et leur entraînement qu’ils en deviennent presque insolents. Déjà que l’année dernière après la défaite contre les Celtics en Finales de Conférence Est, Jimmy Butler avait annoncé que Miami irait en Finales la saison suivante, il a continué sur sa lancée il y a un mois en offrant des billets pour les NBA Finals avant même que le Heat ait joué son second match du play-in tournament.

En duplex de la conf’ de presse de Roland Garros après le premier tour du tableau simple féminin. L’Américaine finaliste de l’édition précédente, Coco Gauff, arrivé détendue devant les journalistes. En fin de séance, et suite à la présence de Jimmy Butler dans les tribunes du tournoi de Miami en mars, on lui demande une réaction sur la qualification du Heat et son ami Jimmy Buckets en Finales NBA. Fan de la franchise de South Beach, Coco répond qu’elle est heureuse pour Miami, mais qu’elle a une bien plus grosse anecdote à faire part sur la compagne de Vice City en Playoffs.

“Il m’a offert des billets pour le dernier match à domicile de la saison régulière. Quelques semaines plus tard, il m’a envoyé un DM pour me demander si je voulais d’autres billets pour assister au deuxième match du play-in tournament, mais je lui ai répondu que je serai pas là […] Il m’a répondu ‘D’accord, quand on sera en Finales, fais-moi savoir si ta famille veut des billets.’ “ – Coco Gauff en conférence de presse

La prémonition que Butler avait eu il y a un an s’est tout d’abord avérée vraie, puis il l’a partagé à toute à son équipe et à ses amis. Aucune incertitude pour lui : Miami allait atteindre les Finales NBA pour jouer le titre cette année. Cette confiance a étonné la tenniswoman, mais l’a aussi inspirée lors de son premier match sur le terre battue de Paris. Défaite lors du premier set, elle a pensé à la sérénité que son ami et les joueurs du Heat ont ressenti lorsqu’il a fallu gagner le match 7 à Boston alors que les Celtics étaient remontés à 3-3 en affrontant l’élimination à chaque rencontre. Boom, les deux sets suivants sont gagnés et Coco Gauff passe au second tour de RG.

“Honnêtement, aujourd’hui, je me suis dit que si Jimmy Butler n’avait pas paniqué quand ils menaient 3-0 et que tout d’un coup c’était trois partout, alors je ne devrais pas paniquer après avoir perdu le premier set” – Coco Gauff en interview d’après-match

Une vraie mentalité de battant basée sur la confiance essentielle en soi partagée entre deux sportifs plus que talentueux. Et lorsque l’admiration est mutuelle, on ne peut que kiffer les déclas et les images. Maintenant, il faut les titres des deux côtés : celui de Reine de la terre battue Porte d’Auteuil pour Coco et le Larry O’Brien pour Jimmy.

✌️ @CocoGauff 🧡 @MiamiHEAT

Coco and the Heat are winning today 🇺🇸#RolandGarros pic.twitter.com/p0cDZ8uMI1

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2023



Source texte : Bleacher Report