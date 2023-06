Nikola Jokic est rentré en Serbie : parader à Denver c’est bien, les chevaux c’est mieux

Tout était une question de timing. Le MVP des Finales NBA voulait rentrer rapidement en Serbie pour voir ses chevaux courir lors d’une course. Après une parade arrosée, Nikola Jokic est bien revenu à temps chez lui pour voir ses amis à quatre pattes.

Lundi 13 juin 2023, 21h00 heure de Denver. Les Nuggets remportent le premier titre de leur histoire mais le double MVP et pivot de Mile High City n’a plus qu’une seule préoccupation désormais : rentrer chez lui. Les célébrations dans le vestiaire sont en cours mais la parade n’est pas encore passée. Cette dernière a lieu le jeudi 15 mais Nikola Jokic n’est pas spécialement emballé et le fait savoir en conférence de presse.

Nikola Jokic: "When is the parade?"

"Thursday."

Jokic: "No… I need to go home." 😂pic.twitter.com/A60xT03jov

— GemBet (@GemBet88) June 13, 2023

Jeudi 15, donc. En voyant les images, on a tendance à oublier que Jokic n’avait pas envie d’y être trois jours plus tôt. Sur le toit d’un camion de pompier avec sa femme, sa fille, ses frères, ses trophées ainsi que toute la famille de Jamal Murray, il avait l’air aux anges au moment de présenter le trophée Larry O’Brien à toute la capitale du Colorado. Les deux joueurs majeurs des Nuggets ont aussi fait un tour dans un tank en étant escorté par le SWAT, le tout avec quelques grammes d’alcool dans le nez. Après la parade, direction Las Vegas pour fêter le titre en bonne et due forme. Et à en croire Bruce Brown, qui a fini la soirée dans le mal à cause de son franchise player, le Joker sait comment fêter un titre.

“I want everyone to know, this is Nikola Jokic's fault, that i'm down this bad. I don't know what he had me drinking last night, but I blame it on #15.”

Bruce Brown blames Nikola Jokic for his hangover after the Nuggets were seen partying in Las Vegas last night 😂😭 pic.twitter.com/qd3K26LL0r

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 16, 2023

Et maintenant, nous sommes le 19 juin. Nikola Jokic arrive tout pimpant chez lui à Sombor pour voir la course de chevaux du dimanche. Sur la route de l’aéroport à l’hippodrome, des pancartes pour lui souhaiter un bon retour ont été placardées. En arrivant dans l’enceinte sportive, des spectateurs avaient sorti leur plus beau maillot du Joker et des Nuggets, mais aussi des t-shirts où il est écrit “Sombor, ville de champions”. Le MVP, lui, a décidé de ne pas parler à la presse locale et nationale pendant les jours qui suivent pour prendre un peu de temps pour lui après sa grande exposition. Nikola Jokic va profiter de l’intersaison pour se reposer et potentiellement acheter un nouveau cheval. Un mec simple ce Niko.

🏇 🃏 🏇 Na Gradski hipodrom u Somboru je stigao i NBA šampion Nikola Jokić! pic.twitter.com/mvrrC0gq9l

— Arena Sport TV (@arenasport_tv) June 18, 2023

Source texte : Yahoo Sports