Ce début de Free Agency est décidément complètement fou. Alors que Kevin Durant avait lancé les hostilités hier et que la première journée du marché a été bien animée, on apprend désormais que le meneur des Pacers Malcolm Brogdon vient d’être envoyé aux Celtics !

Une pluie de bombes tombe en ce moment sur la planète NBA. La dernière en date ? Elle vient évidemment de votre serviteur Adrian Wojnarowski d’ESPN, et elle concerne un trade qu’on n’attendait pas du tout. Car même si on savait que Malcolm Brogdon pouvait potentiellement se faire bouger durant l’intersaison étant donné le projet reconstruction entamé depuis peu par les Pacers, on ne pensait pas qu’il allait quitter Indiana pour rejoindre… Boston. Parce que oui, ce sont bien les Celtics qui ont choisi de s’engouffrer dans la brèche. Et si vous êtes fan des C’s, sachez qu’en plus votre prési des opé basket Brad Stevens n’a touché à aucun membre important de l’effectif pour conclure cette transaction. La contrepartie envoyée par les Verts ? Le pivot Daniel Theis, le jeune arrière sophomore Aaron Nesmith, un premier tour de Draft 2023 et un twix. On comprend pourquoi Boston a signé tout de suite. Si l’on en croit Jake Fischer de Bleacher Report, les Pacers avaient des vues sur le précieux Grant Williams mais ce dernier n’ira finalement nulle part. Indiana va donc finalement devoir se contenter d’un choix de premier tour à la Draft de l’année prochaine – ce que la franchise recherchait en prio dans tout deal impliquant Brogdon -, d’un jeune shooteur de 22 piges qui n’a pas réussi à shooter cette année (27% à 3-points), et d’un vétéran expérimenté qui ne rentre sans doute pas dans les plans d’Indiana.

Le trade

Boston récupère : Malcolm Brogdon

Indiana récupère : un premier tour de Draft 2023, Aaron Nesmith, Daniel Theis

Pour les Celtics, cela ressemble quand même pas mal à un strike cette affaire. Tu récupères un meneur hyper solide comme Malcolm Brogdon tout en gardant l’ensemble de tes pièces formant l’ensemble de ta rotation ? C’est lourd et ça permet clairement à Boston de se renforcer sur le backcourt. Brogdon, c’est un meneur de 29 ans capable de tourner en 20 points – 5 rebonds – 6 passes avec un pourcentage supérieur à 37% de loin en carrière, bref c’est du sérieux. Certes il faudra voir ce que ça donne en termes de fit une fois sur le parquet – notamment avec le meneur actuel Marcus Smart – et si Malcolm pourra éviter l’infirmerie (seulement 146 matchs en trois saisons avec les Pacers), mais on peut clairement parler de gros coup d’autant plus qu’un certain Danilo Gallinari devrait également suivre dans pas longtemps. Les Celtics restent sur un magnifique parcours en Playoffs et ne pensent désormais plus qu’au titre après leur défaite contre les Warriors en Finales NBA. L’arrivée de Brogdon, solide des deux côtés du terrain et apportant clairement des solutions supplémentaires à Boston en matière de playmaking, va vraiment dans ce sens et conforte ainsi les Celtics parmi les grands favoris de la Conférence Est la saison prochaine.

On savait qu’un départ de Malcolm Brogdon était possible, mais on ne le voyait pas à Boston. Une nouvelle preuve que la NBA est un monde aussi excitant qu’imprévisible, et aujourd’hui ce sont les fans des Celtics qui retrouvent le sourire après la grosse déception des Finales il y a deux semaines.

Source texte : ESPN, Bleacher Report