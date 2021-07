Free Agency, Draft, transferts… : tout ce qu’il faut savoir sur les dernières rumeurs, pour faire le beau à la machine à café

Si les Finales NBA entre les Suns et les Bucks viennent de commencer et occupent évidemment l’actualité NBA, les rumeurs ne sont jamais bien loin dans l’univers merveilleux de la Grande Ligue. Parce que mine de rien, l’intersaison approche à grands pas, avec notamment la Draft et la Free Agency. Du coup, un point complet s’impose afin d’être au courant des derniers bruits de couloir. Allez, on envoie les tweets en rafale.

# Julius Randle

🚨 Les Knicks devraient proposer une extension de 106 millions sur 4 ans à Julius Randle. Mais Julius serait parti pour refuser, afin d’être agent-libre à l’été 2022 et négocier un contrat max. Meilleur business move possible pour Julius, proposition logique côté Knicks. pic.twitter.com/2FU6nbNISh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2021

# Spencer Dinwiddie

🚨 Spencer Dinwiddie devrait quitter les Nets cet été. Équipe à surveiller : Dallas. Les Mavs le voulaient déjà à l’automne 2020, mais à voir quels guards Dallas pourra signer en priorité cet été. Les Bulls sont également intéressés, mais prolongation de Zach LaVine en prio. pic.twitter.com/zUVLZ7bcQs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2021

# Jimmy Butler

🚨 Jimmy Butler devrait demander une extension max de 181 millions sur 4 ans à Miami cet été. Finales NBA 2020, grosse saison régulière 2021, Jimmy coche les cases… mais Pat Riley veut-il filer un contrat max à un joueur de 32 ans ? Réponse positive aujourd’hui, mais à suivre. pic.twitter.com/mm948yWAZX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2021

# Cade Cunningham

🚨 Les Pistons gardent leurs options ouvertes, mais Cade Cunningham drafté en 1 reste le scénario le + probable. Cavs, Rockets, Pelicans et Thunder font le push pour chercher le 1st pick, mais rien n’indique un trade côté Detroit. Sauf cataclysme : Cunningham sera aux Pistons. pic.twitter.com/Cyz71GTYy1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2021

# John Collins

🚨 En l’état, les 2 équipes capables de récupérer John Collins cet été sont les Spurs et le Heat. Atlanta garde la main et devrait matcher la plupart des offres, mais San Antonio et Miami pourraient mettre les Hawks en difficulté en proposant un gros contrat difficile à matcher. pic.twitter.com/3fCWEaDnBB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2021

# Mock Draft

🚨 La dernière mock Draft de @NBADraftWass sur Bleacher Report est tombée : 1 – Cade Cunningham (Pistons)

2 – Jalen Green (Rockets)

3 – Evan Mobley (Cavs)

4 – Jalen Suggs (Raptors)

5 – Jonathan Kuminga (Magic)

6 – Scottie Barnes (Thunder)

7 – James Bouknight (Warriors) pic.twitter.com/JpDL7rpfiw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2021

# Jalen Green

🚨 Jalen Green aurait reçu une promesse de sélection de la part d’une franchise à la Draft 2021. Les Rockets semblent être l’option la plus évidente (en 2), reste à voir comment ce jeu de comm se traduit dans les négociations de transferts à l’approche du 29 juillet. pic.twitter.com/CJRSnME4Fr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2021

# Kemba Walker

🚨 Récupéré par OKC, Kemba Walker devrait très probablement suivre le modèle « CP3 – Horford » du vétéran qui redevient transférable. La player option de Kemba à 37 millions (!) la saison prochaine fait peur à beaucoup d’équipes aujourd’hui. Transfert imminent peu probable. pic.twitter.com/A9XDl0FuJZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2021

# DeAndre Jordan

🚨 DeAndre Jordan encore aux Nets la saison prochaine ? La question pique. Très proche de KD et Kyrie, DeAndre sera payé 9 millions en 2021-22 et 9 millions en 2022-23… alors qu’il n’a pas joué 1 minute en Playoffs. Dilemme pour des Nets qui veulent se renforcer à l’intérieur. pic.twitter.com/WV4m30KIXy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2021

# Joel Embiid

🚨 Éligible à la supermax extension, Joel Embiid pourrait prolonger pour 4 ans et 190 millions de dollars à Philadelphie cet été. Les Sixers avaient blindé le 1er contrat d’Embiid avec des clauses en cas de blessures. Modèle potentiellement dupliqué pour un tout nouveau deal. pic.twitter.com/kO5226yf0X — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2021

Voilà, vous savez tout sur les derniers bruits qui traversent les couloirs de la Grande Ligue actuellement. On se donne rendez-vous dans pas longtemps pour un nouveau point, avant que le chaleur de l’été ne s’installe définitivement.