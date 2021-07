Preview de la soirée NBA : les Bucks veulent récupérer l’avantage du terrain, mais qui se frotte aux Cactus s’y pique

Finales NBA 2021, Game 2. Phoenix peut frapper un grand coup en cas de victoire en prenant un avantage non-négligeable de 2-0. Mais les Bucks, qui ont montré beaucoup de caractère et d’abnégation à l’extérieur pendant ces Playoffs, espèrent bien égaliser dans cette série et récupérer l’avantage du terrain.

Au terme du Game 1, chacun a eu sa petite conclusion hâtive en tête. Mais tout le monde a vu la même chose et s’accorde sur un point : les Bucks doivent mieux défendre s’ils veulent avoir une chance dans ces Finales. Les Suns, et surtout Chris Paul, ont exploité les failles défensives de Milwaukee: trop de switchs sur les écrans, on a (trop) vu Bobby Portis et Brook Lopez en face à face avec le Point God, qui en a d’ailleurs profité pour apprendre quelques pas de salsa aux intérieurs des Bucks. On a aussi bien trop vu des défenseurs qui passent en-dessous des écrans face à des bons shooteurs comme CP3 ou Cameron Payne, alias CP15, et une mauvaise appréciation de l’agressivité dans la peinture. Les Daims ont parfois trop laissé les drives aux Suns, ou étaient trop agressifs, donnant ainsi beaucoup trop de lancers-francs et donc de points faciles, tant Booker et sa bande sont bons sur la ligne (25/26 aux lancers sur le Game 1). Ce soir, Milwaukee doit aussi être plus agressif de l’autre côté du terrain. A l’image de son leader, Giannis Antetokounmpo, qui n’a shooté que onze petites fois lors du premier match. Il est évident que le Grec est loin d’être à 100%, mais si Mike Budenholzer décide d’aligner son chef de troupe, c’est pour avoir plus d’impact en attaque. Et comment parler de la contre-performance offensive des Bucks sans parler de Jrue Holiday ? L’ancien des Pelicans doit être plus adroit (4/14 au tir lors du Game 1), il reste la troisième option offensive de cette équipe et doit le prouver au plus vite.

De son côté Phoenix doit continuer à jouer son basket, tout simplement. Car le fameux Suns Basketball de cette saison a été très bien exécuté par les joueurs de Monty Williams lors du Game 1. Chris Paul a été rayonnant, parfait dans son rôle en plus d’être très adroit, Devin Booker a lui aussi été bon dans son registre (bien que trop maladroit à 3-points avec un tir primé rentré sur huit tentés), pendant que Deandre Ayton faisait un véritable chantier à l’intérieur. Le numéro 1 de la Draft 2018 continue de dominer sur ces Playoffs, au moment où cela compte le plus. Les role players ont aussi pu apporter, à l’image de Mikal Bridges, Cam Johnson et Cam Payne, tous au-dessus des 10 points et utiles au meilleur des moments.

Ce Game 2 risque bien d’être passionnant. Les Bucks sont connus pour (globalement) bien réagir après une défaite sur ces Playoffs, et rentrer dans le Wisconsin en étant menés 2-0 serait un échec pour les Daims. De son côté, les Suns n’ont jamais semblé aussi sereins et sûrs de leurs forces. L’opportunité de frapper un premier grand coup dans ces Finales est bien trop belle pour Phoenix, qui pourra compter sur une très belle ambiance à domicile. Alors, plutôt 1-1 ou 2-0 ?