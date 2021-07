Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur les Suns qui doublent la mise malgré un bon Giannis Antetokounmpo

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce jeudi 8 juillet, une seule rencontre de Playoffs est au programme, mais pas n’importe laquelle : le Game 2 des Finales NBA entre les Suns et les Bucks. Voilà qui nous donne encore une fois une belle opportunité pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

03h00 : Suns (1,56) – Bucks (2,85)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 270€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Les Suns battent les Bucks et Giannis Antetokounmpo marque au moins 20 points (1,80) : de retour de blessure, Giannis Antetokounmpo a montré dans le Game 1 des Finales NBA qu’il était bel et bien de retour avec 20 points et 17 rebonds au compteur. On imagine donc qu’il va monter en puissance et il devrait pouvoir atteindre le même total de points ce soir dans la deuxième manche à Phoenix. Suffisant pour gagner ? Ça, ça risque d’être plus compliqué. Les Suns sont très solides, ils ont su exploiter tous les points faibles de l’adversaire mardi pour prendre le contrôle de la série, et on les voit bien doubler la mise. Avec un Chris Paul au sommet de son art, un duo Devin Booker – Deandre Ayton qui cartonne, un collectif exemplaire et un public qui joue véritablement son rôle de sixième homme, les Cactus ont tout ce qu’il faut pour aller chercher une nouvelle victoire.

Une petite folie pour finir ?

Chris Paul et Devin Booker marquent chacun 25 points ou plus (3,15) : on l’a vu dans le Game 1 et même lors des matchs de saison régulière entre Phoenix et Milwaukee, les Bucks ont énormément de mal à défendre sur Chris Paul et Devin Booker. En pick & roll et à mi-distance, le backcourt des Suns fait très très mal à la défense des Bucks et même si elle cherchera à s’adapter dans le Game 2, elle risque encore de prendre tarif. 25 points pour CP3, 25 points pour Book, tout ça avec une grosse cote, ça peut se tenter.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne