Le pari NBA du jour : 300€ à gagner en misant sur un duel musclé entre Donovan Mitchell et Giannis Antetokounmpo

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 12 février, on a droit à un gros programme avec pas moins de onze matchs à se mettre sous la dent. Et qui dit gros programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Wizards (2,35) – Knicks (1,70)

01h00 : Hornets (1,61) – Wolves (2,55)

01h30 : Mavericks (1,74) – Pelicans (2,30)

01h30 : Hawks (1,79) – Spurs (2,20)

02h00 : Celtics (1,30) – Pistons (4,00)

02h00 : Bulls (3,55) – Clippers (1,35)

03h00 : Jazz (1,81) – Bucks (2,25)

03h00 : Nuggets (1,12) – Thunder (7,25)

04h00 : Kings (1,25) – Magic (4,50)

04h00 : Blazers (1,63) – Cavaliers (2,50)

04h00 : Lakers (1,35) – Grizzlies (3,65)

Le pari qu’on sent bien

Donovan Mitchell et Giannis Antetokounmpo marquent chacun au moins 25 points (2,00) : dans le choc de la nuit opposant le Jazz aux Bucks, on s’attend à ce que les stars sortent le grand jeu. Du coup, on va miser sur un gros duel entre l’arrière All-Star d’Utah Donovan Mitchell et le monstre grec de Milwaukee Giannis Antetokounmpo. Les deux joueurs évoluent à un niveau de MVP en ce moment, le premier tournant à 28,6 points et 6,2 passes décisives depuis le début du mois de février tandis que le Freak reste sur une performance à 47 pions face aux Suns. Ça va jouer, ça va scorer, et surtout ça va se donner pour envoyer un gros message à la concurrence. 25 points chacun, franchement on peut être confiant.

Le combiné à tenter

Les Knicks gagnent à Washington et les Nuggets l’emportent contre le Thunder (1,90) : parier contre le Thunder n’a pas été une réussite il y a deux jours (comme l’ensemble de nos paris d’ailleurs, y’a des soirs comme ça…) mais on retente le coup, car Oklahoma City ne pourra pas éternellement rivaliser avec les poids lourds de l’Ouest en l’absence de Shai Gilgeous-Alexander, encore une fois forfait ce vendredi. Les Nuggets de Nikola Jokic ont besoin de victoires après avoir collectionné plusieurs défaites ces derniers temps, et ils devraient faire le boulot. On a également décidé de miser sur les Knicks, enfin plutôt contre les Wizards. Parce que Washington, qui possède l’un des pires bilans de la Ligue, évoluera sans son meilleur joueur Bradley Beal, le top scoreur NBA. Vu la défense et le niveau cata des Sorciers sans Bealou, normalement ça passe pour les hommes de Tom Thibodeau. Ensemble, ça nous donne une cote plutôt intéressante à 1,90.

Une petite folie pour finir ?

Les Kings gagnent par au moins 12 points d’écart contre le Magic (2,30) : les Kings de De’Aaron Fox tournent très bien, le Magic est décimé et sur les rotules, ça peut vite se transformer en avalanche cette affaire.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

