TrashTalk Fantasy League x Ligue Tarmak : des paires de chaussures et des sous-vêtements thermiques Tarmak x NBA à gagner !

Toc toc ! TrashTalk se met sur son 31 pour célébrer la collab de l’année entre Tarmak, la marque de basketball de Décathlon, et la NBA ! Et parce qu’on aime faire les choses en large, la TrashTalk Fantasy League va vous proposer une ligue exceptionnelle de deux semaines avec un paquet de cadeaux à gagner : que la crème des joueurs et des joueuses gagne !

Vous connaissez le principe de la TTFL, aussi simple qu’intense. Un joueur est choisi chaque soir, sa performance vous donne un total de points, et ce joueur sélectionné disparaît de vos decks pendant un mois. En restant sur ce mode de jeu épique, TrashTalk et Tarmak se sont tapés dans la main pour vous proposer un début d’année 2021 exceptionnel. Jugez plutôt : du 15 au 28 février 2021, une compétition de deux semaines mettra en duel des milliers de joueurs pour remporter des lots XXL. Pour celles et ceux qui débarquent, la marque de basketball de Décathlon créée en 2016 vient de step-up en annonçant son partenariat officiel avec la NBA sur plus de 76 produits. Au menu, des sneakers, des sous-vêtements techniques et des accessoires de protection et de maintien aux couleurs de la Grande Ligue et de neuf franchises NBA (Lakers, Clippers, Warriors, Rockets, Bucks, Nets, Heat, Knicks et Celtics) qui devraient ravir petits et grands. Après une journée de précommandes prévue ce vendredi 12 février 2021 sur decathlon.fr, l’ensemble de cette collection arrivera dans les rayons virtuels et physiques de la marque à partir de la fin mars 2021.

Après deux mois de compétition intensive, c’est l’occasion pour les cancres de la saison de retrouver la motiv’ avec de purs lots à gagner et pour les leaders d’assoir un peu plus leur domination en empochant quelques cadeaux stylés au passage. Pour participer à la Ligue Tarmak, rien de plus simple ! La compétition prendra place dans une ligue publique, qui sera ouverte à tous pour les inscriptions dès ce vendredi 12 février. A partir du 15, la bataille commencera et la sueur coulera dans le classement des joueurs. Pour cela, il vous suffit de posséder un compte et de vous inscrire gratuitement en cliquant ici ou en passant par le mode de recherche « Les Ligues », directement sur l’interface de la TTFL.

# LES DATES À RETENIR

Inscriptions ouvertes : à partir du vendredi 12 février 2021

Début de la Ligue Tarmak : à partir du lundi 15 février 2021

Fin de la Ligue Tarmak : le dimanche 28 février 2021

# LES LOTS À GAGNER

Places 1 à 5 : 1 paire de chaussures, franchise au choix (Lakers, Warriors, Rockets, Bucks, Nets, Heat ou Celtics)

: 1 paire de chaussures, franchise au choix (Lakers, Warriors, Rockets, Bucks, Nets, Heat ou Celtics) Places 6 à 15 : 1 sous-vêtement thermique, franchise au choix (Lakers, Clippers, Warriors, Rockets, Nets, Knicks ou Celtics)

_____

Qu’est-ce que vous attendez ? Foncez, inscrivez-vous sur la Ligue Tarmak, et dominez la compétition sans merci pour montrer que vous êtes au-dessus du game !