Preview de la soirée NBA : Giannis Antetokounmpo aura à cœur de se racheter face à un Jazz au sommet de son art, voilà qui promet

Onze rencontres sont prévues ce vendredi soir, et tous les yeux sont rivés sur un seul et même match, le fameux Jazz – Bucks de 3h du matin. L’Ouest et l’Est vont voir s’opposer deux de leurs places fortes, ça devrait provoquer des étincelles. Le week-end ne pouvait vraiment pas mieux démarrer !

À la suite d’une nuit à cinq rencontres et marquée par un nouveau match énorme de Stephen Curry, on va retrouver le chemin des parquets dès 1h du matin pour un programme bien chargé. Allez, on fait le tour de ce qui nous attend !

1h00 : Wizards – Knicks : on imagine pas mal de fans des Wizards en dépression du fait du début de saison catastrophique de leur équipe. Voilà que l’occasion de se racheter un peu face à des Knicks restant sur deux défaites s’offre aux pensionnaires de la capitale. Cependant, va falloir faire sans Bradley Beal, laissé au repos. Et oui, on aurait pu espérer la victoire du côté de Washington, c’est bien trop en demander tout de même ! Aux Knicks de profiter de l’absence de la principale arme adverse pour retrouver le goût du succès et continuer leur lutte pour les Playoffs. Juste pour info, Frank Ntilikina ne sera pas dispo car il est dans le protocole COVID de la Ligue.

The Wizards say Bradley Beal (rest) will not play Friday against the Knicks — Marc Stein (@TheSteinLine) February 11, 2021

1h00 : Hornets – Wolves : si Karl-Anthony Towns vient tout juste de revenir au jeu, les Wolves doivent toujours faire sans D’Angelo Russell et Jarrett Culver. Après un match de chauffe face aux Clippers (18 points à 8/15 au tir dont 2/7 à 3-points et 10 rebonds), on espère voir KAT monter en pression ce soir face au secteur intérieur sinistré des Hornets, même si on n’attend plus grand-chose des Wolves, derniers à l’Ouest avec un bilan de 6 victoires et 19 défaites. Côté Frelons, le flou entoure une nouvelle fois Devonte’ Graham, touché à l’aine et incertain.

1h30 : Hawks – Spurs : Trae Young l’avait mauvaise à la suite de la défaite d’un point (117 à 118) de son équipe face aux Mavericks mercredi soir. Deux jours plus tard et 20 000 dollars en moins dans la poche, la colère a dû passer et il est de toute façon déjà l’heure de penser à autre chose puisque les Hawks accueillent les Spurs. Le meneur va devoir sortir un gros match pour permettre à son équipe de l’emporter face à des Texans actuellement sixièmes au sein de la Conférence Ouest. Pour ce faire, les Hawks devront composer sans Kris Dunn, Rajon Rondo, De’Andre Hunter et Bogdan Bogdanovic. San Antonio fera toujours sans LaMarcus Aldridge mais commence à en avoir l’habitude et gère ça plutôt bien en réalité.

1h30 : Mavericks – Pelicans : Luka Doncic le reconnaît lui-même, il ne peut pour l’instant pas être inclus parmi les candidats au titre de MVP. Pour rejoindre le débat, il va falloir allier statistiques et impact, et ça, le Slovène le sait très bien. Son équipe reste sur trois succès avant d’affronter des Pelicans eux aussi en forme depuis début février (4 victoires et 2 défaites). Malgré une défaite 129 à 116 face aux Bulls d’un duo White-LaVine bien trop chaud lors de sa dernière sortie, NOLA n’a pas renoncé aux Playoffs et reste pour le moment dans la course. Le bilan des Pels (11-13) est assez proche de celui des Mavs (12-14), une victoire ce soir leur permettrait de récupérer la onzième place à l’Ouest.

2h00 : Bulls – Clippers : Zach LaVine est une torche vivante. Avec deux matchs à plus de 40 points cette saison et une moyenne de plus de 36 points à 55% au tir dont 54% du parking sur ses quatre dernières sorties, l’arrière des Bulls marche sur l’eau. Si ce n’est pas encore la joie sur le plan collectif, l’équipe de Billy Donovan joue mieux et pourrait retrouver Wendell Carter Jr. dès ce soir, même s’il ne faut pas trop compter dessus non plus. Néanmoins privée de Lauri Markkanen (épaule), la franchise de l’Illinois fera face à des Clippers étant eux obligés de composer sans Paul George, touché au pied. L’absence de PG-13 pèse pas mal, l’équipe ayant perdu trois de ses cinq derniers matchs, de quoi inspirer nos amis les Taureaux pour nous concocter une petite surprise.

2h00 : Celtics – Pistons : Jayson Tatum et Jaylen Brown n’étant pas au mieux ces derniers temps, ce sont donc des scoreurs surprises qui ont pris le relais la nuit dernière pour faire gagner à nouveau les Celtics, toujours privés de Marcus Smart. Ce succès (120 à 106) contre les Raptors porte en effet la marque d’un certain Semi Ojeleye (24 points à 6/8 du parking) et du revenant Payton Pritchard (20 points) notamment. Rebelote face aux Pistons ? Réponse cette nuit, mais Detroit devrait apporter une belle adversité, la franchise de Motor City étant devenue spécialiste des succès inattendus contre certains gros de la Ligue. Pour info, Kemba Walker est forfait pour cette rencontre.

3h00 : Nuggets – Thunder : on croyait les Nuggets enfin lancés, mais leur début du mois de février a douché les espoirs. Les Lakers, Kings et Bucks ont tour à tour battu Denver. L’équipe du Colorado a retrouvé le succès contre les pauvres Cavaliers (133 à 95) et va tenter d’enchaîner contre un Thunder décimé. Privée de plusieurs joueurs dont le Frenchie Théo Maledon, l’équipe de l’Oklahoma a réussi à emmener les Lakers à deux reprises en prolongation avant de s’incliner à chaque fois. Lui aussi obligé de renoncer à jouer lors du second affrontement avec les Angelinos, Shai Gilgeous-Alexander ne sera malheureusement pas encore de retour cette nuit. Dur dur !

3h00 : Jazz – Bucks : choc de titans en prévision. Comme très souvent, il faudra veiller ou alors faire une bonne sieste pour pouvoir profiter du duel entre Jazz et Bucks. C’est tout de même le premier de la Conférence Ouest qui retrouve le second à l’Est. Le Jazz réalise un exercice de pa-tron et continue son chantier malgré l’absence de Mike Conley avec laquelle il faudra encore composer ce soir. De leur côté, les Bucks (privés de Jrue Holiday) restaient sur cinq succès avant de s’incliner d’un point (124 à 125) face aux Suns dans la nuit de mercredi à jeudi. Giannis Antetokounmpo va être hyper vénère après son match à 47 points et 11 rebonds mais conclu par un possible game winner manqué. On imagine que Rudy Gobert va avoir du travail dans la raquette !

4h00 : Lakers – Grizzlies : s’ils doivent se battre deux fois plus qu’à l’accoutumée pour l’emporter ces derniers jours, les Lakers s’en sortent plutôt bien sans Anthony Davis. L’intérieur des Angelinos est préservé depuis quelques jours à cause d’un tendon d’Achille capricieux. Pas sûr du tout de voir Unibrow ce soir sur le parquet, et on pourrait même se poser des questions concernant un LeBron James sacrément utilisé lors des trois dernières rencontres à rallonge. Malgré quelques absents de marque (De’Anthony Melton, Desmond Bane, Brandon Clarke, Jaren Jackson Jr.), cette équipe des Grizzlies reste dangereuse et très imprévisible. La belle surprise, et donc une possible fin de série des Lakers, n’est donc pas à exclure. La motivation et le niveau de fatigue des Californiens seront les éléments déterminants du sort de la rencontre.

4h00 : Blazers – Cavaliers : Carmelo Anthony est éternel messieurs dames. Nouveau rappel la nuit dernière avec 24 points dont 17 lors du dernier quart-temps pour permettre à son équipe de l’emporter (118 à 114) face aux Sixers. L’apport de Melo, mais aussi de son coéquipier Gary Trent Jr. (19 points), a été majeur pour permettre à un Damian Lillard maladroit (30 points à 6/21 au tir dont 4/11 à 3-points) de souffler un peu. Côté Cavaliers, on marque carrément le pas malgré une infirmerie bien moins remplie qu’en janvier notamment (même si Larry Nance Jr. est toujours indispo). L’équipe coachée par J.B. Bickerstaff reste sur cinq défaites et aimerait bien s’offrir les inconstants Blazers. On attend également un réveil de Collin Sexton !

4h00 : Kings – Magic : comme toutes les bonnes choses ont une fin, les Kings ont finalement vu leur petite bulle de bonheur éclater face aux Sixers (111 à 119). Après quatre succès convaincants, Sacto est revenu sur terre mais n’a pas perdu de vue ses objectifs pour autant. La quête pour une place en Playoffs reste tout à fait ouverte et pour cela, il va falloir l’emporter contre un Magic bien rincé. Annoncée comme cela, la mission s’annonce simple, mais rien n’est jamais gagné d’avance en NBA. Les Floridiens n’ont tout de même pas beaucoup d’éléments penchant de leur côté ces derniers temps, les blessures s’accumulant (Cole Anthony a récemment rejoint la longue liste) et engendrant des défaites en cascade. Comme souvent en ce moment, Evan Fournier est incertain, toujours gêné par son dos. On espère le retrouver au plus vite parce que voir Dwayne Bacon prendre 18 tirs lors d’un match comme face aux Warriors (105 à 111) la nuit dernière, on ne va pas pouvoir le supporter bien longtemps.

La nuit à venir s’annonce belle. Tous les ingrédients sont réunis pour que les 22 équipes sur les parquets nous offrent du spectacle jusqu’au lever du soleil. On espère que le résultat sera à la hauteur de nos attentes et on se donne donc rendez-vous à 1h du matin pour démarrer ce beau programme !

Source texte : Rotoworld, NBC Sports et Basketball Reference