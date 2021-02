Anthony Davis ne veut pas précipiter son retour : les Lakers galèrent mais gagnent sans lui, il n’y a pas le feu au lac

Les Lakers ne veulent prendre aucun risque avec un Anthony Davis se plaignant de douleurs au tendon d’Achille. Pour éviter tout risque de blessure grave, on n’hésite pas à reposer l’un des patrons du groupe pour quelques jours. Sans lui, l’équipe devient plus dépendante de LeBron James mais continue à gagner pour l’instant. Rien ne presse donc pour un retour précipité.

Au sortir d’un match à 30 points face aux Pistons dimanche dernier, Anthony Davis a compris que quelque chose n’allait pas. L’intérieur des Lakers, en délicatesse avec le muscle de son mollet droit depuis « quelques semaines » comme il l’a lui-même avoué, souffre également du tendon d’Achille. Ne préférant prendre aucun risque concernant cette zone fragile et pouvant amener à une absence longue durée en cas de rupture du tendon, AD prend son mal en patience depuis près d’une semaine et se voit obligé de soutenir ses coéquipiers depuis le banc. Gêné dans l’ensemble de ses gestes, même pour marcher, l’intérieur habitué aux blessures et donc encore plus déterminé à éviter toute absence longue durée, a pris quelques jours de repos avant de reprendre en douceur l’entraînement avec le groupe ce jeudi. S’il faut retenir quelques éléments de la prise de parole du joueur de 27 ans face aux médias après la séance d’hier, on peut résumer son cas comme pas spécialement inquiétant. En effet, AD le reconnaît lui-même au micro de Dave McMenamin d’ESPN, il veut avant tout se préserver d’une blessure plus grave et préfère donc manquer des matchs de saison régulière que de Playoffs. Plutôt logique quand on connaît le but non dissimulé des Lakers : remporter un second titre consécutif après celui glané face au Heat (4-2) en octobre 2020.

« Je pense à tous les autres matchs… que j’ai voulu jouer. C’est juste des circonstances différentes puisque cette fois-ci, ça concerne mon tendon d’Achille. Si c’était une gêne au quadriceps ou à un doigt, quelque chose comme ça, ça ne me dérangerait pas de jouer. Mais je n’ai pas vraiment envie de jouer avec un problème au tendon d’Achille. Aujourd’hui, c’était le premier jour où nous avons pu nous entraîner, faire quelques actions avec les gars pour vraiment me tester. Je ne veux pas jouer un match si je sens encore une gêne, si je peux me blesser, ce qui m’obligerait à m’absenter pour les Playoffs ou pour plusieurs semaines. C’est quelque chose que je ne pourrais pas contrôler et gérer comme je le fais en ce moment, où je peux manquer deux ou trois matchs en début ou en milieu de saison avant de pouvoir repartir pour le reste de la saison. »

Sans lui, les Lakers ont perdu leur marge de manœuvre. Remplacer un joueur de son calibre et sa production reste bien sûr très difficile. Unibrow tournait tout de même à 22,3 points à 53% au tir dont 31,5% de loin, 8,6 rebonds, 3,2 passes, 1,4 interception et 1,9 contre en 33 minutes de jeu en moyenne depuis la reprise. S’ils restent sur six succès de suite, dont les deux derniers sans Davis, les Angelinos viennent également de disputer quatre prolongations en seulement trois matchs. Après avoir disposé non sans difficulté des Pistons (135 à 129) après deux prolongations dimanche dernier – le dernier match d’AD avant sa mise au repos forcé – Los Angeles a à nouveau été bien bousculé contre le Thunder. Largement menés au cours des deux rencontres face à SGA et ses potes, LeBron James et ses coéquipiers se sont imposés sur le fil et ce à chaque fois après cinq minutes de jeu supplémentaires (119 à 112 puis 114 à 113). Comme l’a confirmé Frank Vogel, si le bilan actuel est positif, avec une deuxième place à l’Ouest et un bilan de 20 victoires et 6 défaites, il reste encore pas mal de travail au groupe des Lakers pour être à son meilleur niveau. C’est pourquoi l’entraîneur des Angelinos a organisé une inhabituelle séance d’entraînement ce jeudi pour travailler un peu avec tout le groupe, dont Davis, et peaufiner pas mal de détails du collectif. Que AD soit de retour ou pas face aux Grizzlies la nuit prochaine (à 4h), on devrait donc voir des Lakers très concentrés et bien décidés à ne pas disputer des minutes supplémentaires comme l’a répété le récent coach sacré champion.

« Nous essayons d’avoir une journée où nous pouvons avoir une charge légère de travail tout en étant productifs et en améliorant notre exécution. Le message à l’équipe était : « OK ! C’est assez bien, mais pas assez bien ». N’est-ce pas ? Nous sommes assez bons pour gagner ces matchs, mais selon nos critères, nous ne jouons pas assez bien. Donc nous avons eu un léger travail [jeudi, ndlr] pour améliorer notre jeu tout en essayant de garder les joueurs frais. Nous avons juste fait quelques exercices, des exercices sans contact, qu’il [Anthony Davis, ndlr] a tous fait. Il avait l’air d’aller bien. Nous verrons comment il se sent demain avant de prendre des décisions dans le match. »

Anthony Davis et les Lakers jouent la carte de la sûreté. Aucun risque ne sera pris concernant le physique du joueur. On le sait, on prépare déjà les Playoffs de mai du côté des Angelinos et on compose donc sans l’une des pièces maîtresses s’il le faut. Nous, on a hâte de retrouver AD sur les parquets, et espérons-le dès ce soir face aux Grizz !

