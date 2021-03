Anthony Davis absent au moins deux semaines de plus : grande nouvelle pour les fans de Damian Jones, patience requise pour ceux des Lakers

En s’imposant face aux Pacers dans la nuit de vendredi à samedi, les Lakers ont démarré la deuxième partie de saison du bon pied mais ils devront continuer à se débrouiller sans Anthony Davis pendant encore un peu de temps. On fait le point.

Deux semaines. Il va encore falloir attendre au minimum deux semaines avant de revoir Anthony Davis sur un parquet NBA. Les Lakers ont lâché une update par rapport à AD vendredi, lui qui se retrouve éloigné des terrains depuis un mois maintenant à cause d’une blessure dans la zone du mollet / tendon d’Achille, et ont indiqué via ESPN qu’il sera réévalué dans une quinzaine de jours. En attendant, l’autre superstar de Los Angeles devrait pouvoir monter en puissance durant sa rééducation afin de pouvoir revenir au taquet vers fin mars ou début avril. À la base, quelques jours après sa blessure à la mi-février, ça parlait d’une absence de quatre semaines pour AD, on va donc dépasser cette durée, ce qui montre bien que les Lakers n’ont pas l’intention de prendre le moindre risque avec leur intérieur de 28 ans, prolongé pour cinq saisons et 190 millions de dollars lors de la dernière intersaison. On connaît l’objectif prioritaire des champions en titre, à savoir le back-to-back, et ce back-to-back ne se joue pas au cours du mois de mars, mais en Playoffs dans quelques semaines. Cela ne veut pas dire que la saison régulière compte pour des prunes, c’est juste que pour une équipe armée comme les Lakers, la santé passe avant tout. LeBron James l’a dit, « au complet on peut rivaliser avec n’importe qui », et on a plutôt envie de le croire.

Pour les deux semaines à venir, les Lakers voudront surtout faire mieux qu’avant la trêve, où ils avaient galéré sans Anthony Davis. Pour rappel, le bilan de L.A. sans AD entre le 14 février et le 3 mars, il était de trois victoires pour sept défaites. Une période compliquée donc pour LeBron et ses copains, désormais troisièmes de l’Ouest derrière Utah et Phoenix. On n’était pas nombreux avant la saison à mettre le Jazz et les Suns devant les Lakers mais le classement ne ment pas. Le champion 2020 a cependant fait le boulot cette nuit contre Indiana pour son premier match après le All-Star Weekend et voudra désormais enchaîner. Le programme des Lakers sur la deuxième quinzaine de mars ? Dix matchs au total, sept à la maison et trois à l’extérieur, avec trois back-to-backs à jouer. Vous voulez la liste des adversaires ? Allez, on l’envoie : Golden State en déplacement, Minnesota, Charlotte et Atlanta au Staples Center, voyage à Phoenix puis à la Nouvelle-Orléans, et enfin quatre matchs à domicile contre Philadelphie, Cleveland, Orlando et Milwaukee. La plupart des oppositions sont très abordables, mais dans le même temps y’a aussi du lourd au menu puisqu’on a deux des trois meilleures équipes de l’Est (même si Philly pourrait se retrouver sans Joel Embiid…) ainsi que le numéro deux de l’Ouest. Va falloir se les coltiner ces équipes-là.

Anthony Davis devrait ensuite logiquement faire son retour pour renforcer les Lakers, qui tâcheront de rester dans le haut du tableau en attendant. Pour les fans de Damian Jones, s’ils existent, c’est le moment de regarder les matchs de L.A. car avec l’absence d’AD mais aussi celle de Marc Gasol, c’est bien lui qui est titulaire dans la raquette californienne à l’heure de ces lignes.

Source texte : ESPN