Adidas Harden Vol.5 All-Star : The Beard s’est transformé en Bisounours à Brooklyn

Et un, et deux et trois All-Stars. Le compte est bon. Les Nets ne sont même pas les leaders de la Conférence Est mais ça ne les a quand même pas empêché d’envoyer trois joueurs à Atlanta pour disputer le match des étoiles. Parmi eux, The Beard, qui ne s’arrête plus de sourire depuis qu’il est arrivé à New York, d’où ce coloris enfantin des adidas Harden Vol.5 All-Star disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Petit flashback quelques mois en arrière. Souvenez-vous. A l’époque, James Harden est revenu de vacances bien enrobé mais ça ne l’empêche pas de poser des triple-doubles les yeux fermés. Pourtant, quelque chose cloche à Houston. Russell Westbrook est parti et la Barbe veut être le prochain. Il réclame son trade et enchaîne les déclas désagréables à l’intention de ses nouveaux coéquipiers. A la mi-janvier, la Woj bomb éclate : Ramesse est envoyé à Brooklyn dans un trade en carré impliquant aussi les Pacers et les Cavaliers. Enorme détonation dans le microcosme NBA, James Harden et KD vont de nouveau être coéquipiers, cette fois-ci avec Kyrie Irving à leurs côtés. Et même si le MVP 2014 a beaucoup squatté l’infirmerie depuis, ça n’empêche pas les Nets de s’affirmer de plus en plus comme des candidats au titre si ce n’est les principaux favoris pour reprendre la couronne à LeBron James en juillet prochain. Sur le plan personnel, James Ardennes n’a pas tardé à retrouver ses standards de meilleur attaquant de la planète et a même été désigné joueur du mois de février dans la Conférence Est. Finis les galères avec des coéquipiers pas au niveau dans le Texas, le barbu rêve de bague et il y croit dur comme fer. Du coup, ces bons résultats ont eu pour effet d’adoucir un peu son coeur de pierre comme en témoigne ce nouveau coloris de la adidas Harden Vol.5 avec des motifs de fleurs, de nuages et de papillons utilisé pour le All-Star Game de dimanche dernier. On sait pas vous, mais nous on le préfère comme ça.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kyrie 6 Seasonal Animal pour rester dans le thème de la nature et de sa faune sans bouger de Brooklyn.

On les imagine déjà à ses pieds : Devin Booker ou Duncan Robinson avec leurs petites bouilles d'enfant.

L'occasion parfaite pour les porter : devant les dessins-animés du samedi matin.

On aime : un motif original et léger qui met un peu de soleil dans nos vies.

On aime moins :

