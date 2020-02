Nike Kyrie 6 Seasonal Animal : originalité à tout prix ou coloris dédié aux fans du Thunder ?

Entre deux déclarations ambiguës sur ses coéquipiers, Uncle Drew fait aussi la promo de ses sixièmes signature shoes. Un modèle qui cartonne et cela devrait continuer avec les Nike Kyrie 6 Seasonal Animal disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

C’est officiel, les designers du Swoosh n’en ont plus rien à faire des codes de la sneakers. La preuve en image avec les Nike Kyrie 6 Seasonal Animal qui mélangent une empeigne bleu flashy qui ne pourrait matcher qu’avec le maillot City Edition du Thunder la saison dernière et un strap avec des motifs tigre et leopard orange qui… ne pourrait matcher qu’avec le maillot City Edition du Thunder la saison dernière. Oh wait. Est-ce que Kyrie Irving serait soudainement tombé amoureux d’Oklahoma City et rêverait d’y être tradé pour écrire la plus belle histoire de la franchise comme lorsqu’il gagna le premier titre de l’histoire des Cavaliers avec le King en 2016 ? Pour ça, il aurait quand même besoin d’aide et Kevin Durant semblerait être le coéquipier parfait pour ce faire. Double mind blowing en imaginant le lobby du Snake en interne pour convaincre son nouveau binôme de le suivre dans son ancienne équipe. Sinon, Uncle Drew peut toujours essayer de mener les Nets jusqu’au titre avec Kéké dans les prochaines années. S’il porte ces chaussures en Finales, on pourra presque dire que ça fait une bague pour le Thunder. Presque…

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 3 Animal Instinct, inutile de préciser pourquoi. On va aller faire un petit tour au zoo nous.

les Air Jordan 3 Animal Instinct, inutile de préciser pourquoi. On va aller faire un petit tour au zoo nous. On les imagine déjà à ses pieds : Chris Paul pour continuer ses mixtapes à OKC… en attendant d’être tradé à Brooklyn en échange de Kyky ?

Chris Paul pour continuer ses mixtapes à OKC… en attendant d’être tradé à Brooklyn en échange de Kyky ? L’occasion parfaite pour les porter : pour aller se faire un petit aprèm au zoo sous un grand ciel bleu.

pour aller se faire un petit aprèm au zoo sous un grand ciel bleu. On aime : l’originalité de la paire, c’est pas tous les jours qu’on en voit des comme ça.

l’originalité de la paire, c’est pas tous les jours qu’on en voit des comme ça. On aime moins : ça va être difficile de les faire matcher avec autre chose qu’un maillot bleu et orange. Bon courage.

Les Nike Kyrie 6 Seasonal Animal sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. C’est le tarif pour être un OG.

